El Conquistador lo prometió y no defraudó. Es el formato más extremo de la televisión y sus pruebas son salvajes. El mayor desafío físico y mental para unos concursantes de perfiles muy diferentes. El primer programa ya está completo en RTVE Play no ha dejado a nadie indiferente. Ya tenemos una expulsada, la más fuerte de las mujeres, y a otra concursante hospitalizada nada más empezar la primera prueba.

No ha faltado tampoco la polémica. Julian Iantzi, presentador, y Patxi Salinas, uno de los capitanes, no han escondido su rivalidad y han discutido cuando el líder del equipo mixto no ha sabido encajar la derrota de su equipo en la prueba de la inmunidad por un fallo que ha cometido él.

Ya hemos conocido en qué condiciones van a vivir los 33 concursantes. De la comodidad del campamento rico, al horror del campamento infernal. Y las redes han alucinado con el maravilloso casting en el que han destacado a más no poder los concursantes de los Corocotes, el grupo mixto. Polvillo y Finito y Keroseno prometen hacer historia en la televisión.

Semanas de competición por delante con un único objetivo, ganar la bandera de El Conquistador y llevarse los 100.000 euros de premio.

Mireia llegó con sorna y cautivó a las redes cuando bromeó sobre su pierna ortopédica: No, no fue por el ataque de un tiburón . Un cáncer de huesos cuando era niña la puso a prueba y, desde entonces, trata de superarse cada día.

Loren, fundió las cuerdas y llegó rápidamente. Pero Pepa no fue capaz ni siquiera de empezar la subida. No logró auparse hasta la red que estaba a unos 180 cm del suelo. Loren subió solo. Patxi no fue capaz de bajar a ayudar a su compañera una vez iniciado el ascenso: "Si yo bajo, no subo yo". Andrea, en cambio, demostró su valor y generosidad. Ella sí bajó a por Pepa e intentó subirla por todos los medios.

Los corocote llegaron los primeros. Patxi Salinas y Loren se lanzaron al agua para completar la prueba. No ha habido comunicación y no entendieron que tenían que subir la pared con otros dos compañeros, el elegido por ellos mismos y el designado por los rivales. Sólo ganaba la prueba el equipo que consiga hacer cima con sus cuatro representantes.

Los anuncios de última hora son una tónica del reality. La sorpresa llegó cuando al borde del precipicio supieron que uno de cada equipo no saltaría. Iban a ser los patrones de la embarcación. Del equipo masculino se autodescartó Yuri por verse "incapacitado" para saltar 15 metros. De las mujeres, Mireia. Sus compañeras no quisieron que se hiciera daño en el salto. Los Corocotes escogieron a Loren porque es el perfil más completo de todos ellos.

Las reglas eran contundentes. Todos tenían que saltar el trampolín. Si un concursante no lo hacía, se pararía la fila , no podrían lanzarse los demás y no alcanzarían la embarcación. Era muy importante fijar entonces un orden de salto. Además, los tres equipos tenían que elegir a uno de sus miembros para hacer una misión especial.

Primeros reproches en El Conquistador

Entre las verdes, todo era alegría. En los hombres se dieron cuenta de que no podían creerse los mejores. La realidad les demostró que un fallo les priva de alzarse con la bandera de El Conquistador. Y los perdedores, el equipo mixto, empezaron a buscar culpables y a poner excusas. Pepa se quejó de que su capitán no la había ayudado y de que ella, por peso, no pudo desarrollar bien una prueba de cuerdas. Y arriba, Loren explicaba que no sabía que venían más compañeros además de Patxi y éste lamenta que los Yocahu no hayan sido descalificados cuando cayeron del cayuco. Según los corocotes no debería de valer arrastrar la embarcación a nado.

Desde los primeros minutos de convivencia ya vimos los primeros roces. Los más jóvenes de los azules señalaron a Pepa como débil por ser mayor y a ella no le sentó nada bien. En las ganadoras, Magda se lamentaba de que, como Perla, ella no se encontraba bien.

Llegó el momento de reunirse con los presentadores para comentar cómo se ha desarrollado el reto. Así que Salinas, veterano, se mostró molesto porque él no ha recibido información. No sabía que tenían que subir cuatro personas del equipo el acantilado. Tanto Julian como Raquel le hicieron ver que no ha sido una ocultación de instrucciones. Los demás grupos lo hicieron bien. Son sus compañeros los que le tenían que haber dicho que ellos también tenían instrucciones complementarias. Pero Salinas, no se baja del burro fácilmente.

Hubo espacio para otra reflexión. No es un programa para hacerse el valiente porque pones tu vida en peligro. Guyo no sabe nadar demasiado bien y eso preocupa al programa: "A lo mejor si tengo que sostenerme en el agua por un tiempo, no puedo hacerlo. Tenía que haber cogido el chaleco."