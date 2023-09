Quién sabe si fruto de la angustia, de la rabia, de la impotencia, del cansancio, de la frustación... El caso es que Patxi Salinas ha empezado El Conquistador con mal pie. Se trata de uno de los veteranos del programa, que conoce perfectamente la dinámica y cómo funcionan las cosas, por esa razón, no duda en dar su opinión en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva no pierden de vista a los concursantes, vigilando que se cumplen las normas y que la prueba transcurre como debe ser. No le pareció así a Patxi Salinas, que no dejó de quejarse después de perder la prueba de inmunidad.

Primero, aseguró que no habían sido claros con la información que les habían dado. ¿Quién tenía que trepar por la red? La realidad es que tanto el equipo verde como el rojo entendieron las indicaciones y consiguieron terminar el recorrido. El equipo azul, capitanetado por Patxi Salinas, fue el único que no lo hizo. Patxi, derrotado, se quedó a medio camino sin fuerzas para seguir ascendiendo. En segundo lugar, acusó al equipo rojo de no cumplir las normas. Al inicio de la prueba tuvieron que remar subidos a un cayuco, pero al equipo de Cesc Escolá se le inundó la embarcación, así que tuvieron que arrastrarla para llegar al objetivo. Una estrategia que Patxi no vio con buenos ojos.

"Si no hacéis autocrítica, es vuestro problema", sentenció Julia Iantzi, cansado de escuchar tantas quejas. El presentador les pidió a los integrantes del equipo azul que cambiaran su actitud y fueran más espabilados.

El campamento infernal tampoco ayudó, un camino lleno de barro en el que no se veia nada, porque ya era de noche. A la hora de la asamblea, Patxi Salinas volvió a sacar el tema y tuvo un rifirrafe con Julian Iantzi. ¡Otro más! Porque recordemos que entre ellos ha ha habido mucha tensión anteriormente. Cuando el presentador le reprochó el hecho de no haber ayudado a su compañera Pepa, el concursante le soltó: "¡Hazlo tú!". Lo cierto es que los del equipo azul están muy contentos con su líder y así lo demostraron en la asamblea del primer programa.