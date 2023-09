El Conquistador llega a La 1 con una nueva aventura. Algunos concursantes vuelven tras participar en pasadas ediciones del programa en ETB2. También regresan Julian Iantzi y Patxi Salinas en calidad de presentador y capitán, respectivamente, papeles que ya desempeñaron hace años. Ya entonces protagonizaron un sonado enfrentamiento con duros reproches. Todo se remonta a la duodécima edición del programa, en 2016. Patxi Salinas empezó como capitán, pero más tarde se pasó al otro lado, al de los concursantes. Su paso por el programa acabó desembocando en su abandono y una fuerte discusión con Julian Iantzi a su regreso al País Vasco. Hubo acusaciones de insultos, prepotencia, demagogia… Esto es lo que pasó.

¿Por qué abandonó Patxi Salinas en 2016? Todo se remonta a la duodécima edición del programa. El equipo de El Conquistador del Amazonas pilló a Juanma y Leku con comida conseguida ilegalmente, con ayuda externa. Ante lo ocurrido, optaron por expulsar a uno de ellos y darle otra oportunidad al otro concursante. Quisieron dejar la decisión a manos de los dos concursantes, pero no llegaron a ningún acuerdo entre ellos y al final Julian Iantzi tuvo que dejarlo todo al azar. Juanma acabó siendo expulsado por sorteo, para gran malestar de sus compañeros de equipo, en desacuerdo con la expulsión. Patxi Salinas se lo tomó muy mal. "Aquí no ha robado nadie nada", llegó a asegurar mientras preparaba su marcha. Tanto él como otros tres concursantes, Iñigo, Naiara y María, abandonaron el programa convencidos. "El tío más optimista de esta edición he sido yo, pero es que esto me parece tan de justicia, que me da igual ser el conquistador del Amazonas", aseguraba Patxi Salinas al comunicar su decisión. "Este tío es el mejor superviviente que yo he visto, y he estado en dos ya", decía sobre Juanma antes de irse.

Fuertes acusaciones en el debate: "Nos insultas" El exfutbolista acabó así su paso por el programa, pero volvió al debate para discutir qué había pasado allí, enzarzándose en un duro enfrentamiento con Julian Iantzi. Patxi Salinas comenzó explicando la dureza del concurso, al que comparaba con un matrimonio. "Cuando tú te vas a casar, dices que es para toda la vida", aseguraba. "Yo soy Rambo, yo salgo con los pies por delante", piensan los concursantes al empezar la aventura, pero al final se encuentran con una situación extrema. Reclamaba que había que tener "respeto por los concursantes, estén un día o 31" y, a continuación, pasaba a hacer duras acusaciones contra Julian Iantzi, que, según Salinas, habrían sucedido en el momento el que abandona el concurso junto a sus compañeros. "Nos insultas, nos amenazas, nos humillas", cargaba, tachándole de hacerlo con "prepotencia". "Tú dormías en el hotel, tu comías, desayunabas y cenabas, y me humillaste a mí y a mis compañeros diciéndonos 'este como tiene mucho dinero no le importa irse'. Pero Julian, de mi vida no sabes nada. Yo todo lo que tengo me lo he ganado currando y mucho", aseguraba el deportista.