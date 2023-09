‘El Conquistador’, el concurso de aventura más extremo y real de la televisión, se estrena los próximos 11 y 12 de septiembre. Producido por RTVE en colaboración con Hostoil (THE MEDIAPRO STUDIO), es un espectáculo con la naturaleza salvaje del Caribe como escenario, que llega a la televisión pública nacional avalado por las 19 temporadas de éxito consecutivo en el País Vasco, donde es un auténtico fenómeno social con enorme repercusión entre los jóvenes.

Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi son los presentadores del programa y encabezan una expedición de 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà. Los creadores de este formato único son Patxi Alonso, que también ejerce de productor ejecutivo, y Joxan Goñi, director. Y Paula Vázquez y Marc Calderó se encargarán de moderar cada semana el debate en torno a ‘El Conquistador’.

Presentación en el FesTVal

Todos han estado este viernes en el FesTVal de Vitoria para la puesta de largo de ‘El Conquistador’ y de su “salto a RTVE para conquistar a toda España”, ha señalado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación. Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, ha incluido el programa en el “empeño de potenciar un prime time abierto, familiar y competitivo”. Para Amparo Castellano, directora de no Ficción de The Mediapro Studio, ‘El Conquistador’ es “adictivo e hipnótico”, “es riesgo, valentía, aventura y verdad”. Patxi Alonso ha agradecido a RTVE “el apoyo, la confianza y la libertad. No vamos a fallar y vamos a por todas”. Y Joxan Goñi ha añadido “emoción, adrenalina y sentimiento” a la descripción general del programa.

Presentación de 'El Conquistador' en el Teatro Principal de Vitoria

Vitoria también ha dado la bienvenida a ‘El Conquistador’ a Raquel Sánchez Silva, que ha destacado la “cuota ineludible de sufrimiento, dolor y superación” del formato. “Profesionalmente nunca he vivido nada parecido”. “¡Y se lo advertí!”, ha recordado Julian Iantzi, presentador del programa original desde hace 20 años. “Con esta nueva edición vais a flipar”.

Recién llegados a esta aventura, Paula Vázquez y Marc Calderó. El presentador ha confesado que está “alucinando con esta familia”. Y Paula ha bromeado con su deseo de que “este buen rollo no se vaya al carajo en el debate”.