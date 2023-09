En un concurso todos juegan sus bazas, hay quien es más calculador, quien piensa con la cabeza fría, otros, en cambio, se dejan llevar más por las emociones. En El Conquistador, como no podría ser de otra manera, ocurre algo parecido. Algunos tienen claro a lo que han venido, su objetivo no es otro que ganar. No buscan hacer amigos, todo lo contrario, son conscientes que con sus estrategias, probablemente se ganen algún que otro enemigo. Esto es algo que se puede ver en las nominaciones, ¿qué concursantes ocultan una estrategia?

Solo hemos visto los dos primero programas, quizás es demasiado pronto para sacar conclusiones. Las chicas tuvieron que nominar en el segundo programa, después de perder la prueba de inmunidad. Magda y Mar ya estaban en peligro, Patxi las eligió para ir al desafío. Joana eligió a Anita para acompañartas también, así que solo quedaba un nombre por salir. La primera en nominar fue Mar, que no contó con la compañía de su chica y pareja en la asamblea. Magda decidió quedarse en el campamento infernal después de que los médicos le suministraran calmantes por sus dolores de espalda. Recordemos que en la primera prueba del concurso se tiró de un trampolín a quince metros de altura y cayó en el mar con una mala postura, lo que le provocó una lesión de la que se estaba recuperando.

Raquel y Julian le preguntaron a Mar nada más empezar la asamblea sobre su situación, ¿estaba planteándose la posibilidad de abandonar? Mar les dio su palabra de que no se iba a rendir y que no iban a dejar tiradas a sus compañeras. Sin embargo, su nominación desconcertó a su equipo y a los propios presentadores. Mar eligió a Amayita como su nominada, una de las más fuertes. ¿Por qué querría batirse en duelo con ella pudiendo elegir a otra persona? Además, hay que tener en cuenta que su pareja estaba lesionada, más motivos para elegir una contrincante más débil.

Su decisión no pasó desapercibida. "Te veo fuerte, te veo capaz de todo para ganar lo que sea", aseguró. Julian Iantzi no pudo evitar preguntarle el porqué. Ni siqueira la propia Amayita entendía nada. "Desde fuera es raro, raro, raro...", sentenció Raquel Sánchez Silva. Joana Pastrana, capitana del equipo Atabey, visiblemente molesta, intentó contenerse: "Yo en su cabeza no puedo entrar, yo si estuviese concursando eligiría la rival menos fuerte para poder batirme en duelo con ella. A lo mejor es su forma de querer probarse aquí en vez de en el día a día en su vida".