Nos lo habían advertido, los concursantes también sabían dónde se metían, pero hay veces que tienes que verlo para creerlo. ¿Cómo un concurso de televisión puede llegar a poner tan al límite a sus participantes? Hacer que afronten sus miedos, que se superen a sí mismos, que hagan cosas de las que no se veían capaces motivados por la adrenalina del momento, por la fuerza de un equipo dispuesto a darlo todo para conseguir la victoria. Es la esencia de El Conquistador, el concurso de supervivencia más extremo de la televisión, una frase que, tras el primer programa, la audiencia ha podido comprobar que no es puro marketing.

Un primer programa de infarto y dos lesionadas

Saltar al mar desde un trampolín de quince metros de altura, no es cualquier tontería, equivale a unos cinco pisos. Fue el primer reto que tuvieron que superar los concursantes en la primera prueba del primer programa. El estreno, a lo grande, como no podía ser de otra manera. Todos se atrevieron a saltar, para sorpresa de Raquel Sánchez Silva. La presentadora creía que alguno no lo iba a conseguir, pero se equivocaba. Lo cierto es que nadie quiere parecer el más débil del equipo. Uno por uno fueron saltando, aunque no todos se metieron al mar con la postura adecuada. De culo, de lado, de espaldas... Esto provocó que dos concursantes acabaran lesionadas.

La primera en recibir asistencia médica fue Perla, concursante del equipo verde, el de las mujeres: Atabey. La diseñadora malagueña se quejaba de un dolor en el pecho. "Se me mueve. Me he partido lo de dentro", gritaba tumbada en el cayuco entre llantos de dolor. Mientras, sus compañeras le pedían que se relajara, pero le resultaba imposible. Estaba demasiado asustada. Al mismo tiempo que los médicos la examinaban, sus compañeras conseguían la victoria para su equipo y ondearon la bandera de El Conquistador. Gracias, en parte, a su capitana, Joana Pastrana, campeona de boxeo, que estuvo tirando de sus compañeras hasta el final.

Perla tuvo que se trasladada al hospital, muy a su pesar. Llorando, desesperada, la concursante se quejaba de la situación. Los médicos tuvieron que hacerle varias pruebas y tuvieron que ponerle un collarín en el cuello para inmovilizar la zona. Raquel Sánchez Silva fue después al campamento de las chicas a confirmar la peor noticia: Perla estaba lesionada.

Otra concursante del equipo verde, Magda, también acabó lesionada tras una mala caída al mar. En las imágenes se puede ver cómo sangraba tras salir del agua, pero la lesión de la que se quejaba era la de la espalda. Su chica, Mar, junto a la que concursa, no se despegó de ella en ningún momento. Aunque a simple vista se encontraba bien, podía caminar, sin aparentes lesiones, suplicó que la viera un médico porque el dolor era demasiado fuerte. Por la noche le pusieron medicación para alivarla, pero ella seguía preocupada.

"Me siento como una mierda. Necesito avanzar, saber si o renuncio o avanzo", le dijo a Raquel Sánchez Silva. Su equipo, al conseguir la victoria, fue el inmune de la semana, por lo tanto, no tuvieron que volver a competir. Para calmar las aguas, la presentadora le aseguró que iban a estar muy atentos a su salud.