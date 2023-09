En El Conquistador no solo vale aparentar que eres el más fuerte, el más musculoso, el más rápido o el más inteligente, también hay que serlo. Ilusionados, motivados, con ganas de dar su mejor versión, así entraron los participantes al concurso de supervivencia más extremo de la televisión. La primera prueba, los temidos trampolines. Saltar desde quince metros de altura era solo la primera parte del reto, después tenían que nadar hasta llegar a un cayuco dondes les esperaba el capitán de su equipo, remar hasta llegar a una boya y trepar por una red, todo esto, en el menor tiempo posible para conseguir ahondar la bandera y pasar la noche en el campamento de lujo.

En este primer programa ya hemos podido ver algunos puntos fuertes y otros puntos débiles de los concursantes. Todos se atrevieron a saltar, aunque no todos lo hicieron bien. Hay quien tocó el agua con una postura poco adecuada y se hizo daño, como Perla, del equipo Atabey, que acabó lesionada. No fue la única del equipo verde, Magda también necesitó asistencia médica tras una mala caída.

Guyo, ¿el concursante que no sabe nadar?

En esta prueba era muy importante saber nadar, por eso, antes de tomar ninguna decisión, los capitanes de cada equipo pidieron sinceridad a sus compañeros. Todo el mundo sabía, por lo tanto, no habría ningún problema. Sin embargo, cuando Guyo, el bailarín cubano del equipo Yocahu, se metió en el mar, tuvo que pedir ayuda a su equipo y agarrarse a una boya hasta que le dieran un chaleco salvavidas.

¿Quiso Guyo intencionadamente ocultar su realidad a sus compañeros para que no le vieran como uno de los más débiles o, por el contrario, fue un accidente inesperado fruto del susto por una mala caída y la ansiedad del momento? Según el propio concursante, sintió que le faltaba el aire, por eso no pudo completar el reto sin la ayuda de sus compañeros. Seguro que este episodio lo tendrán en cuenta en futuras pruebas que requieran de esta habilidad para que no perjudique al equipo.