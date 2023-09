Hay quien lo considera uno de los participantes más débiles de El Conquistador, pero Polvillo ha demostrado que ganas le sobran. El sevillano formará parte del programa de televisión presentado por Julián Iantzi y Raquel Sánchez Silva y viene dispuesto a pelear hasta el final. La pregunta es: ¿serán suficiente para mantener su plaza? El sevillano fue el primer concursante que conocimos del programa. Tiene 21 años, trabaja como barrendero, aunque ha estado en todo tipo de oficios y su sueño es ser humorista. Divertido, hablador, sincero... ¡No se calla ni una!

En el vídeo promocional solo pide que le traigan "tíos buenos". Jaime (@jaimehulotv) asegura que no va a defraudar y que sabe a lo que viene. "Yo me voy a enfrentar a todo, yo me voy a volver loca, si me tengo que pelear me voy a pelear... ¡Te arrastro! No me toques lo que me tienes que tocar porque te arrastro", expone.