El Conquistador no decepciona en su segundo programa. Cuatro bajas en un solo día que dejan en peligro a equipo verde. Perla ha tenido que abandonar a causa de sus lesiones, los médicos fueron los que tuvieron la última palabra. Magda, que no dejó de quejarse de la espalda hasta el final, ha decidido abandonar y, por lo tanto, también lo ha hecho su pareja de concurso, su chica Mar. Estaban nominadas y se despidieron justo antes de la última prueba. Por eso Anita tuvo que enfrentarse sola al desafío contra David Seco, uno de los concursantes más fuertes de la edición. Perdió y ha tenido que abandonar su sueño de ganar El Conquisador, convirtiéndose así en la segunda expulsada. Todas ellas eran integrantes del equipo verde, el Atabey.

Joana Pastrana, capitana Atabey, está preocupada por la situación de su equipo después de solo unos días de concurso. Empezaron la aventura ganando la prueba de inmunidad, sin embargo, las lesiones han provocado varias bajas inesperadas que han hecho mella. Te contamos todo lo que ha pasado en este segundo programa de El Conquistador.

Crónica del Programa 2 de El Conquistador

Perla abandona el concurso Terminamos el primer programa sin saber cuál sería el futuro de Perla en el concurso. La concursante permanecía ingresada en el hospital, aunque se encontraba mejor y tenía muchas ganas de volver, los médicos tenían la última palabra y decidieron que no debía continuar en El Conquistador. Perla no pudo evitar romper a llorar desconsoladamente por la impotencia que sentía. Su paso por el programa fue sido demasiado corto, pero no quiso irse sin mandar un mensaje de ánimo a sus compañeras de equipo. "Ojalá que gane una verde", suplicó. Perla, la concursante hospitalizada, abandona El Conquistador rtve Que Perla tuviera que abandonar el concurso quería decir que el equipo de las chicas, el Atabey, son una menos, todo a pesar de haber ganado la primera prueba y haber conseguido la inmunidad. ¿Cómo se tomaron las chicas la noticia? Sobre todo, teniendo en cuenta que otra de sus componentes también estaba en la cuerda floja y en cualquier momento podía ser otra baja. Magda llevaba quejándose desde la primer prueba por otra lesión que los médicos estaban tratando con calmantes. La concursante no estaba conforme y no dejó de lamentarse. De irse, también tendría que abandonar su pareja, Mar.

Primera prueba: las temidas cacatas Ya lo dijo Julian Iantzi, sobrevivir en esa selva es un auténtico infierno. Los concursantes tendrán que superar sus grandes miedos a lo largo del concurso. La naturaleza de Los Haitises esconde todo tipo de animales, entre ellos, una arañas enormes que son la pesadilla de muchos: las temidas cacatas, que muerden aunque no son mortales. Cada equipo se preparó para empezar la jornada y asumir que cualquier cosa podía pasar en el día de hoy. Sin sabes qué les esperaba, tuvieron que escoger a alguien de su equipo y también a uno de sus contrincantes para enfrentarse a la prueba de inmunidad. Sospechaban que puede estar relacionada con algún animal y, en base a eso, tomaron una decisión. El Conquistador: ¡Tremenda bronca a cuenta de las tarántulas! rtve Los elegidos fueron Joana y Anita del equipo verde; Mati y Polvillo del equipo azul; y Gorka y Puma, que tiene miedo a las arañas, del equipo rojo. Fueron ellos quienes se colocaron debajo de la caja que soltará las cacatas, mientras el resto de sus compañeros tenían que transportarlas hasta el final del recorrido. El equipo que más recolectara, sería el inmune.

La retorcida estrategia del equipo azul Mati y Polvillo tenían claro lo que iban a hacer para desestabilizar a sus compañeros: fingir que las catatas les están mordiendo para crear pánico generalizado. Hay quien llegó a la prueba con sudadera, a pesar del calor, pero Raquel Sánchez SIlva se dio cuenta y les obligó a sacársela para que todos estuvieran en igualdad de condiciones. Las quejas de Patxi continuaron igual que en el primer programa, fruto de la tensión que se mascaba en el ambiente justo antes de empezar la prueba. Polvillo, contra todo pronóstico, se mostró valiente y tranquilo. Quienes le eligieron a él para participar en la prueba se equivocaron porque el concursante dio la talla hasta el final. En el equipo azul, Patxi y Polvillo se quejaban de alguna que otra mordedura, ¿verdad o mentira? Mireia, en el foso, lo pasó muy mal a causa de su prótesis. Un error que las del equipo verde pagarán muy caro. Los concursantes se jugaban mucho, entre otras cosas, dónde pasar la noche: en el campamento rico, en el pobre o en el infernal. Por eso, a falta de unos segundos para terminar, Finito, integrante del equipo azul, empujó a Cesc Escolá, capitán del rojo, para evitar que colocara la última cacata en la cesta para el recuento final. La polémica estaba servida. 01.56 min El Conquistador - Pelea en la prueba de las tarántulas

El equipo Corocote, ganador de la primera prueba... con polémica Acabó la prueba con los concursantes del equipo rojo y el azul enfrentados. Euxebi, que tenía mucho miedo a las cacatas, no pudo evitar romper a llorar después de un reto complicadísimo y fue consolado por Patxi Salinas, capitán de su equipo. Hora del recuento: el equipo Atabey tenía 8; el Yocahu 16, ya que la última no entró en tiempo, mientras que el Corocote se quedó con 17. Por lo tanto, el ganador fue el equipo Corocote. El veredicto no pareció agradar al equipo rojo, que se quejaba de que el azul no había cumplido las normas. Primero, por el empujón de Finito a Cesc en el último tramo de la prueba. Además, Cesc aseguró que Corocote había matado a una cacata, algo terminantemente prohibido en el juego. Raquel e Iantzi no aceptaron sus quejas y siguieron adelante con el concurso. Como ganadores de la prueba de inmunidad, el equipo Corocote eligió a un nominado del equipo verde, el perdedor: la pareja formada por Mar y Magda.

Magda, nominada, a punto de abandonar Magda, nominada, seguía quejándose de su lesión, a pesar de haber sido valorada por los médicos y estar en tratamiento. En el campamento, Magda y Mar siguieron hablando del tema e incluso se plantearon abandonar porque Magda no se veía capaz de enfrentarse al duelo. El problema es que, si abandonaban antes del desafío, el equipo podría tener varias bajas. Por esa razón, la capitana Joana trató de convencerlas de que, al menos, se presentaran a la prueba para no seguir perdiendo integrantes. El Conquistador | La nominación de Mar desconcierta a sus compañeras, ¿hay estrategia? RTVE.es Como equipo perdedor, tuvieron que reunirse para votar a otro nominado. Magda, a quien le acababan de poner un calmante, no quiso levantarse para asistir a la asamblea, una cita muy importante. Ni siquiera su capitana Joana fue capaz de convencerla. Después de un momento de tensión, se acabó rindiendo. Su pareja Mar, en su nombre, la defiendió hasta el final y dio su palabra de que no abandonarían.

Ana y Amayita, nominadas A Joana, como capitana, le tocaba nominar a una de sus compañeras. La elegida fue Ana, ¿la razones? Que a lo largo del programa no hizo mayor esfuerzo físico. También tuvo que hacerlo el resto del equipo para elegir la segunda nominada. La votación fue de las más reñidas, la cosa estaba entre Garri y Amayita. Pau fue la que tuvo que desmpatar y, por afinidad, votó a Amayita, salvando así a Garri. Amayita, al desafío. Como una de las fuertes, no entendió la decisión de las demás: "Hay que saber dónde estamos y a qué hemos venido". El Conquistador | El aplaudido discurso de Joana Pastrana con reproche a sus compañeras RTVE.es La actitud de sus compañeras enfadó a Joana Pastrana: "Veo mucha tonteria aquí". El equipo verde estaba en una situación bastante mala, la capitana les reprochó a sus compañeras el poco espíritu competidor. "Si queréis ganar hace falta cambiar el chip", sentenció.

De la tensión del equipo verde a la paz del equipo azul La mala situación del equipo verde provocó muchos rifirrafes entre las chicas. Ana, una de las nominadas, se sentía traicionada y, después de una mala noche en el campamento infernal, se levantó con ganas de irse. La promersa de Mar estaba en el aire, Magda se empeñó en que no quería enfrentarse al duelo y puso en peligro a sus compañeras, que empezaban a estar un poco hartas de su actitud. Mientras en el campamento infernal se mascaba la tensión, en el campamento rico el equipo azul disfrutaba de una noche de paz. Estaban felices y no era para menos, el cambio fue muy significativo. De hundirse en el barro a deleitarse con algo de comida, fuego y playa. Para celebrarlo, decidieron montar una boda para Mati y Polvillo oficiada por el mismísimo Patxi Salinas. Primera boda en El Conquistador: pasión entre dos concursantes rtve

David Seco se ofrece voluntario para ir al duelo Patxi, como capitán del equipo ganador, fue el encargado de dar la inmunidad a otro concursante del equipo rojo y eligió a Guyo. Una estrategia de la que se podía beneficiar su equipo, ya que como pudimos comprobar en el primer programa, no se le da nada bien nadar. Los Yocahu tuvieron, además, que decidir qué otro compañero iba a duelo. David Seco no dudó en ofrecerse voluntario: "Estoy cabreado, me he calentado, y estoy fresco. Dame el collar", le pidió a su capitán.

Mar y Magda abandonan el programa Mar y Magda tomaron una decisión: "No damos más de sí y hemos decidido abandonar. Sé que me comprometí anoche, pero mi pareja está peor y ya no puede con su cuerpo". Por lo tanto, fueron Anita, Amayita y David quienes se jugaron la expulsión, a falta de que David eligiera finalmente a su contrincante. "No las conozco, no quiero pensármelo mucho. Elijo a la morena", dijo refiriéndose a Ana. Cesc y Amayita fueron los ayudantes de sus compañeros. Cubos al cielo, así se llamaba la prueba del desafío: con los cubos tenían que construir una torre para escalar y coger su banderín. El primero ganaría y continuaría en el concurso. El ayudante solo podía pasarle los cubos a su compañero.

Ana, segunda expulsda de El Conquistador Una prueba en la que la rapidez es importante, pero más lo es la calma. "Vísteme despacio que tengo prisa", como decía Julia Iantzi. Tener buen equilibro era fundamental. David y Cesc fueron en todo momento por delante, después de que a Ana se le derribara la torre de cubos. Tuvo que volver a empezar. Poco a poco, asegurando cada paso, David consiguió agarrar el banderín a la primera, algo insólito, y ganar la prueba. Anita, por lo tanto, fue la segunda expulsada. Esto quiere decir que, en solo dos días, el equipo verde ha perdido a cuatro integrantes, incluso habiendo ganado la inmunidad en la primera prueba. Cuatro bajas que seguro le pasarán factura a las Atabeys, mientras que el equipo rojo mantiene a todos sus integrantes. 01.30 min El Conquistador - Mejores momentos de Anita Anita rompió a llorar por la rabia que le da no poder seguir concursando y por no poder despedirse de algunas de sus compañeras. Se fue lanzando un reproche a su capitana, Joana Pastrana, por haberla elegido a ella para la nominación. Además, reprochó a su equipo el poco compañerismo después de pasar la noche encima de un baúl toda la noche.