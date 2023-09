En El Conquistador, además de fuerza y maña, hay que tener estrategia de equipo. Contar con el mismo número de integrantes al acabar el programa es un logro y el objetivos de todos los capitanes. Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas velan por los intereses de su grupo, aunque no siempre aciertan. Son humanos y, en momentos de tensión, cualquiera puede cometer un error.

Es importante esconder tus cartas, porque tus contrincantes van a estar muy atentos a cada movimiento que pueda levantar sospechas. ¿Cuál es el eslabón más débil de un equipo? ¿Qué se le da peor a cada uno de los concursantes? Por ejemplo, en el primer programa ya descubrimos que Guyo no sabe nadar, por eso Patxi, capitán del equipo Cocorote, le dio a él la inmunidad. Ni siquiera el propio Goyu quiso desvelar su punto débil a sus compañeros, de hecho, les engañó, aunque poco duró su mentira. En la primera prueba se destapó la verdad y ahora le consideran uno de los más débiles del equipo rojo.

Esta vez fue Cesc Escolá quien cometió el error de compartir información valiosa con quien no debía. Patxi Salias se trasladó desde el campamento rico al campemento pobre para otorgarle la inmunidad a un concursante del los Yucahu y también aprovechó para crear un poco de polémica entre sus contrincantes. Lo hizo en un momento de bastante tensión, ya que el reto estuvo muy igualado y los rojos acusaron a los azules, los ganadores, de no cumplir las normas de la prueba.

"Creo que vosotros no estuvisteis acertados", confensó Patxi Salinas sin cortarse ni un pelo, refiriéndose al reparto de tareas en la prueba de inmunidad del segundo programa. "Los dos hermanos tenían que haber estado en el barro y así no se hubiera reventado David Seco", sentenció. Cesc Escolá no se quedó callado, quiso defenderse y mostrar su punto de vista. "Uno de ellos tenía fiebre", contestó el capitán Yocahu refiriéndose a los gemelos. Sus caras al escuchar a su capitán desvelando su secreto lo decían todo.

Julian Iantzi, que no se ha cansado de recordarles a los concursantes a qué han venido, le dio a Cesc otro toque de atención: "¿Sois conscientes de dónde estáis? Hay que ser pícaro, hay que ser inteligente, estratega... Creo que puedo decirlo más alto, pero no más claro".