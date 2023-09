El Conquistador: ¡Tremenda bronca a cuenta de las tarántulas!

El Conquistador es salvaje y se convive con la naturaleza en estado puro. El programa 2 empezó fuerte. Los concursantes tenían que vencer el miedo a las cacatas, una especie de tarántula araña enorme. La tensión, el miedo y las ganas de permanecer en el programa una semana más y dormir en un colchón después de cenar, dispararon la competitividad y llegó la primera gran bronca entre equipos.

En la ceremonia tras el juego, se repitieron las acusaciones entre ambos equipos, sin embargo, la discusión se dio por finalizada cuando Raquel sentenció que la última tarántula de Cesc no computaba al estar fuera de tiempo. Pero la tensión no remitió, y Cesc, el capitán Yocahu, aseguró que una de las cacatas de los Corocote estaba muerta, algo desmentido por los presentadores. Los Corocote consiguieron finalmente la victoria con 17 cacatas , una más que los Yocahu.

"Pichi Pichi", el soplido arácnido

Otra cuestión que levantó ampollas fue cuando hubo que desplazar a las cacatas para que avanzaran por un tramo. Raquel tuvo que vigilar atentamente a que los participantes no movieran a las cacatas con soplidos fuertes que les hicieran moverse. Euxebi y Montoya fueron llamados la atención y el andaluz alegó que hablaba a las cacatas diciéndoles "Pichi pichi" y no soplándolas. Algo que no convenció a Raquel que tuvo que advertir a varios participantes de actitudes no apropiadas.