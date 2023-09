Después de muchas idas y venidas, de cambiar de opinión en varias ocasiones, de crear momentos de tensión en el equipo, después de comprometerse y dar su palabra asegurando que no iban a abandonar... Magda y Mar decidieron dejar El Conquistador para volver a España en el segundo programa. No fueron las primeras, primero lo tuvo que hacer Perla, su compañera de equipo, pero obligada. La pareja de concursantes abandonó el concurso voluntariamente, ya que Magda no se encontraba en condiciones de continuar esta aventura tan extrema. Arrastró a Mar, su pareja y compañera de concurso, que ni siquiera se planteó la posibilidad de dejar que ella se fuera y quedarse sola en El Conquistador. ¿El resultado de su decisión? Un equipo en la cuerda floja.

Magda y Mar abandonan antes del desafío Justo antes de que tuviera lugar el desafío del segundo programa, en el campamento infernal se vivieron algunos momentos de tensión que nos hicieron dudar del buen rollo de las Atabey. "Claro, clarinete. No me perjudico más. Ni por vosotros ni por ellas", sentenció Magda. Joana Pastrana, su capitana, se acercó a ella para reprocharle su actitud y la acusó de estar haciendo un "show" del que luego no estaría orgullosa. Mar, para defender a su chica, aseguró entonces que iba a ir al duelo y lo iba a dar todo. Eso sí, abandonarían la isla después. Hay quien, como Anita, pensó que su única intención era "cargarse el equipo". En el desafío se la jugaban Anita, Magda y Mar, Amayita y David Seco. Uno de ellos iba a ser el segundo expulsado, después de Pepa. Sin embargo, Mar tenía algo que decir antes de empezar la prueba: "No damos más de sí y hemos decidido que abandonamos el programa. Yo sé que anoche me comprometí a hacer la prueba, pero mi pareja está peor. Ya no tenemos ni ilusión de estar aquí". El Conquistador es el concurso más extremo: una concursante ya está en el hospital RTVE.es "Si a mí no me pasa lo de la caída, yo lo peto aquí. Soy creativa, tengo equilibro, sé de matemáticas, sé subir... ¡Sé hacer de todo!", aseguró Magda, que seguía quejándose de la lesión de su espalda que le habían estado tratando los médicos desde el principio. El hecho de que Mar y Magda abandonaran antes del desafío sin ni siquiera intentarlo, provocó que el equipo Atabey tuviera no una, sino dos bajas, porque Anita fue la que finalmente tuvo que jugarse su plaza en el concurso y perdió contra David Seco. Si la pareja de concursanes hubiera hecho la prueba, aunque hubiera perdido, el equipo verde no estaría en una situación tan crítica como la que está ahora.