La influencia de la televisión en la cultura popular es un hecho y son muchas las frases y expresiones que han saltado de la pequeña pantalla a nuestro vocabulario. Ha ocurrido siempre, pero ahora la repercusión es mucho mayor debido a las redes sociales. Hay famosos que tienen una peculiar forma de hablar y que en las entrevistas sueltan 'perlas' que enseguida todos adoptamos en nuestro día a día. El caso más reciente es el de David Bisbal y su ya popular "¡¿Cómo están los máquinas?, lo primero de todo!", que el cantante soltó a modo de saludo ante un grupo de periodistas. A todos les hizo gracia e incluso hubo otros artistas que utilizaron esta frase cuando se ponían delante de los micrófonos de los reporteros. Ha sido, sin duda, una de las frases más virales de los últimos años. Pero no la única.

Lola Flores: “Si me queréis, ¡irse!”

Hay que retroceder al 25 de agosto de 1983. Ese día Lolita se casaba con Guillermo Furiase, y en un gesto impulsivo, Lola Flores invitó a toda España a la boda, atrayendo a más de 5000 personas a la iglesia de la Encarnación de Marbella en la que se celebraba el enlace. La Faraona, desbordada, gritaba a los curiosos eso de "Mi hija no se puede casar. Así que, si queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Hay que sacar a la gente, o no se casa". Lo más curioso de este caso es que la versión que todos creemos recordar no es la real, porque Lola Flores no dijo exactamente "Si me queréis, irse".

Eran ya las ocho y media de la tarde aún no se habían podido casar los novios y el sacerdote navarro Francisco Echamendi daba vueltas alrededor del altar, preocupado buscando una salida. Viendo que así no podía realizar el enlace, se llevó a los novios a la sacristía y así se pudieron dar el "sí quiero".