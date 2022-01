El 21 de abril de 1993 se emitió uno de los momentos más recordados de toda la historia de la televisión. El protagonista no podía ser otro que Francisco Umbral, que ya conocía perfectamente cómo funcionaba este mundo. Mercedes Milá entrevistaba al escritor, que acababa de publicar su libro La década roja. Quedaban unos minutos para terminar el programa cuando, devorado por su mediático personaje, Umbral perdió la paciencia y soltó una de las frases más virales de la época.

"A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada", se quejaba. A medida que hablaba, Paco Umbral se iba poniendo más alterado: "Por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y a abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro me levanto ahora mismo y me voy".

Umbral, visiblemente enfadado, amenazaba con abandonar el programa, mientras la periodista, que no vio venir nada el espectáculo que su invitado estaba ofreciendo al público, solo podía limitarse a encajar el golpe. "No me esperaba que hicieras eso conmigo, Paco", decía una incrédula Mercedes Milá. La realidad es que el escritor invitado se quedó sentado en el asiento y no hizo ni un pequeño intento de levantarse.

Paco Umbral participando en el programa 'Buenas noches' junto a Mercedes Milá TVE

Así fue el escritor alimentando su imagen soberbia. A Umbral le daba igual lo que la opinión pública dijera sobre él, siempre y cuando se hablara de su persona Una estrategia de marketing que utilizó para vender libros pero que no salio como esperaba, ya que la muchos solo se acuerda de su famosa frase. Sin embargo, pocos recuerdan su obra. "Es el extremo máximo de esa persona devorada por su personaje. Creo que le hizo muchísimo daño. Había mucha gente que en vez de leer su libros, se alejaba", explica la periodista Rosa Montero en el documental Anatomía de un Dandy, nominado en los Premios Goya 2021.