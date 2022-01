"Era una cosa atroz", decía Francisco Umbral sobre la enfermedad de su hijo. Pincho tenía seis años cuando murió enfermo de leucemia y el escritor nunca superó esta tragedia: lo sufrió en vida del niño y también tras su muerte. Estuvo enfadado con el mundo, y con Dios. "Una vez, cuando estaba el niño en la clínica, subía a verlo en el ascensor y una tía me dice, además en una época de crisis mortal del niño: '¿qué tal el niño?' , y le digo: ¡Pues muy mal! Y me dice: '¡Hombre, qué le vamos a hacer, si lo quiere Dios...!' Y le dije: '¡Ah, esto es lo que quiere Dios ¡Qué cabrón!, ¿no?", dice en una de las entrevistas que recoge el documental que emite Imprescindibles. En el documental hay una parte dedicada a lo que supuso la pérdida del hijo para Umbral. Lo cuenta él, hablando de lo que sentía por dentro. Y lo cuentan quienes estaban a su lado. Entre ellos, su esposa, María España. "No encuentro palabras para describir lo que sufrió Paco", dice.

Los recuerdos de Paco, María España y Pincho en la casa familiar. RTVE

Pincho llevó la felicidad al hogar Estuvieron 48 años casados y su relación comenzó envuelta en problemas económicos, viviendo en ciudades distintas y enfrentándose, unidos, a la sordera que un error médico le provocó a Umbral. Pasaron años hasta que la vida les dio un respiro y se 'arreglaron' para tener su casa, vivir juntos y tener un hijo. La llegada de Francisco, a quien llamaban Pincho, abrió la puerta a la felicidad a la pareja. A Umbral, además, se le desplazó el centro de gravedad. "Es un ser como de otro planeta, le dejas que te coja de la mano y te lleva a mundos que no descubrirías nunca", dice el escritor. "Desde el principio, para él fue un descubrimiento", dice María España. "Reflejó en el niño la infancia que no tuvo. Paco iba por la vida como de duro, y no era realmente así. Paco tenía otra faceta que poca gente conocía: era un hombre muy sensible y dulce", añade. Paco Umbral dio rienda suelta a esa faceta de la que habla su viuda. Con Picho exploró su lado más emocional, su instinto paternal y esa parte de su propio ser que yacía dormida. "Se entendían muy bien. Me acuerdo que le compró un caballo, de esos que se balancean, y no sabes lo bien que se lo pasaban, montando a caballo y Paco al lado, dirigiendo al caballo", añade María, rescatando recuerdos de los días felices. 'Mortal y rosa', una de las obras más celebradas de Francisco Umbral. RTVE