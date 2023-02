De Mónica Pont a Inma del Moral: todas las novias de Pedro Ruiz

El historial amoroso de Pedro Ruiz es digno de analizar. El polifacético presentador, escritor, actor, cantante y humorista también es todo un donjuán. Ha salido con algunas de las mujeres más bellas de nuestro país, desde Inma del Moral hasta Sofía Mazagatos. El presentador llegó a reconocer que una de ellas dejó al mismísimo Julio Iglesias por salir con él. Relaciones que, según él mismo ha explicado en alguna ocasión, no han funcionado por su postura respecto a la paternidad: no quiere tener hijos. ¿Qué es lo que tiene Ruiz que atrae tanto al público femenino? Repasamos su lista de conquistas, al menos, las que han salido a la luz. "Hay muchas fotos que no han significado historia y hay muchas historias que no han salido en las fotos", aseguraba en una entrevista para el diario El Mundo.

María José Cantudo Pedro Ruiz y María José Cantudo mantuvieron una relación formal a principios de los 80. La prensa rosa hablaba de una posible boda, pero la pareja nunca llegó a pasar por el altar. Cuando más estable parecía su noviazgo, la actriz descubrió que el presentador le estaba siendo infiel, algo que le decepcionó mucho y le llevó a romper con él. Portada de la revista Pronto PRONTO

Vaitiare Bandera A finales de la década de los 80, Pedro Ruiz le robó la novia a Julio Iglesias. Vaitiare Bandera mantuvo una relación de seis años cuando ella tenía tan sólo 18 años y él 40. Después Pedro Ruiz llegó a su vida, pero sus caminos se separaron al poco tiempo de empezar. Cuando los medios hablaban de un posible distanciamiento entre ellos, el presentador lo confirmaba: "Hay que dejar a Vaitiare que vuele. Ella tiene una carrera en Francia y yo en España".

Sofía Mazagatos Sofía Mazagatos y Pedro Ruiz se conocieron cuando el presentador la invitó a su programa. Un romance pasajero que llevaron con bastante discreción, aunque su historia acabó transcendiendo a la prensa rosa. Pedro Ruiz y Sofía Mazagatos ©KORPA GTRES

Elsa Anka Pedro Ruiz también tuvo un romance con la modelo catalana Elsa Anka. Su relación duró dos años y medio. Pedro Ruiz y Elsa Anka

Bárba Rey Con Bárbara Rey tuvo una historia de amor que salió a la luz en 1989. La actriz publicó una exclusiva en la revista Pronto en la que aseguraba que el causante de la separación entre ella y Ángel Cristo había sido Pedro Ruiz. Portada de la revista Pronto PRONTO

Inma del Moral Inma del Moral se dio a conocer en 1999, cuando comenzó su carrera televisiva como reportera en el programa El Informal. Poco después se enamoró de Pedro Ruiz. Él tenía 26 años más que ella, pero la diferencia de edad no fue un problema para ellos e iniciaron una relación que terminó tras un año. No se escondía y se dejaban fotografiar en actitud cariñosa. Por aquel entonces, la actriz, modelo y presentadora pasaba por su mejor momento profesional. Inma del Moral y Pedro Ruiz GTRES Inma ha sido una de las pocas novias oficiales que ha tenido, tal y como él mismo confiesa. "Vivo con Pedro Ruiz una relación muy bonita", reconocía ella a una revista.

Mónica Pont ¿Cuál es el secreto de Pedro Ruiz para tener tanto éxito entre las mujeres? Mónica Pont, otra de sus conquistas, tiene la respuesta. Según aseguraba la actriz, modelo y presentadora hace unos años en una entrevista, "el éxito Pedro Ruiz está abajo"