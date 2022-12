José María Ruiz-Mateos no necesitaba que lo parodiaran porque él era el primero que se dedicaba a explotar su vena más cómica. No tuvo ningún problema en aparecer en la puerta de los juzgados disfrazado de Superman, presidiario, chulapo o pirata, entre otros, y protagonizar sus propios espectáculos. Sin embargo, era imposible que muchos cómicos, dibujantes, guionistas, directores de cine y artistas en general le obviaran y no le reflejaran en alguna de sus obras.

En la serie documental original de RTVE Play Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral se puede comprobar por qué era tan difícil resistirse a imitar al fundador de Rumasa. Recopilamos algunas de las mejores parodias:

Cruz y Raya: abejas y puñetazos El dúo cómico parodió al empresario empleando dos de los recursos más reconocibles y repetidos: la famosa abeja del logo de sus imperios, Rumasa y Nueva Rumasa, y ese extraño puñetazo curvando la muñeca que propinó al exministro Miguel Boyer. “En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Pero después vino Boyer y se llevó toda la miel”, cantó José Mota en su peculiar versión de la sintonía de la serie animada La abeja Maya, en el año 1992. Seis años después, en 1998, Ruiz-Mateos participó en uno de los sketches de Cruz y Raya, interpretando al protagonista de Lo que el viento se llevó, Rhett Butler. 00.17 min Cruz y Raya parodian a José María Ruiz-Mateos interpretando la sintonía de La abeja Maya, pero con una letra referida a Rumasa: "En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Pero después vino Boyer y se llevó toda la miel", canta José Mota.

Mortadelo y Filemón: Ruiz Mosqueos El dibujante Francisco Ibáñez, que acostumbra a reflejar lo más destacado de la actualidad en las viñetas protagonizadas por Mortadelo y Filemón, creó un personaje para el cómic Maastricht… ¡Jesús! (1992) basado en Ruiz-Mateos, al que bautizó como Ruiz Mosqueos. Los famosos agentes secretos de la T.I.A. tenían que proteger a este y otros políticos de la época como Jesús Pil Pil (Jesús Gil y Gil), Basalto Róquez Pedrúsquez (Miquel Roca), o Agostino Manguita (Julio Anguita), entre otros, como candidatos a representar a España ante la Unión Europea (UE). Cuando Mortadelo ve a Ruiz Mosqueos disfrazado de Superman, le reta a una competición para comprobar quién es el mejor en el arte del disfraz. Una dura e intensa batalla que acaba ganando el político. Y en esta ocasión tampoco podía faltar su mayor enemigo, Miguel Boyer: Ruiz Mosqueos le pega una “nata en toda la jeta” a un pobre fotógrafo apellidado Boller al confundirlo con el exministro socialista. Al final, este acaba apareciendo también, montado en un descapotable con chófer y llevando un cetro con la forma de un retrete, en referencia a la casa con trece baños en la que vivía junto a su mujer, Isabel Preysler, y que la prensa del momento bautizó como Villa Meona. El personaje Ruiz Mosqueos, en el tebeo de Mortadelo y Filemón 'Maastricht... ¡Jesús!', de Francisco Ibáñez. Ediciones B (Grupo Zeta)

Superlópez contra el abejón rey El historietista Jan no solo le hizo un hueco a Ruiz-Mateos en alguno de sus cómics, sino que en 2012 le dedicó todo un número de Superlópez llamado El abejón rey, también en referencia a la apreciada abeja con la que el empresario sellaba todas sus empresas. En esta historia Superlópez tiene que enfrentarse a un siniestro estafador que está llevando a cabo una campaña mediática para hacer que la gente deposite su dinero en su empresa, entre ellos, los amigos de Superlópez. Se trata de una clara referencia a la gran estafa piramidal de Nueva Rumasa, por la que miles de personas perdieron todos sus ahorros. Portada del tebeo Superlópez contra el abejón rey, de Jan. Ediciones B (Grupo Zeta).

La avispita Ruinasa Cualquiera que conozca la historia de Ruiz-Mateos sabrá, sin leer su sinopsis, a qué hace referencia el título de este filme de 1983 -año de la expropiación de Rumasa-, dirigido por José Luis Merino Boves y protagonizado por Jesús Puente, José Luis López Vázquez, José Sazatornil, María Casal y Pepe Carabias. La película comienza con un letrero: “Esta historia es producto de una pesadilla de su autor. Cualquier parecido con la realidad… ¡Pero qué tontería…! ‘Esto’ no puede parecerse a la realidad ni por pura coincidencia”, lee con sorna el narrador. Esta “coincidencia” cuenta la historia de Ruinasa, un holding de negocios dedicados al ocio… y al vicio. Como están a punto de ir a la quiebra, los dueños solicitan la ayuda de otra empresa dedicada a proteger a diversas bandas de mafiosos. Sin embargo, la situación no hace más que empeorar. 'La avispita Ruinasa', dirigida por José Luis Merino Boves y protagonizada por Jesús Puente, José Luis López Vázquez, José Sazatornil, María Casal y Pepe Carabias.

Los caraduros También del año 1983, pero con un título menos evidente, Los caraduros es una sátira de la expropiación del imperio de Ruiz-Mateos. Fue escrita por Mariano Ozores y dirigida y protagonizada por su hermano Antonio, junto a los actores Juanito Navarro y Raúl Sénder. El filme, también conocido como El holding de la mosca, cuenta las peripecias de tres amigos, José María, Ruiz y Mateo, que se dividen las acciones de una empresa arruinada y deciden acudir al gobierno para pedirle que les expropie la compañía. Su objetivo es poder dejar de preocuparse por los sueldos de sus trabajadores y de los suyos propios. 'Los caraduros', escrita por Mariano Ozores, y dirigida y protagonizada por Antonio Ozores.

Disparate nacional En el año 1990 los Ozores volvieron a parodiar a Ruiz-Mateos en una de sus películas, Disparate nacional. Aunque esta vez el empresario de la abeja no era el protagonista, no pudieron resistirse a recrear en la gran pantalla el puñetazo que le dio a Boyer -Foyer en el filme- el 3 de mayo de 1989, que había sucedido justo un año antes. Óscar Ladoire y Antonio Ozores protagonizan esta comedia: interpretan a dos paparazzi que se dedican a fotografiar a los famosos para vender las instantáneas más comprometidas al mejor postor. Esta labor les permite conocer a numerosas celebridades con las que viven divertidas situaciones. 'Disparate nacional', dirigida por Mariano Ozores, con Antonio Ozores, Óscar Ladoire y Antonio Resines.