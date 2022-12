Poca gente sabe que detrás del espectáculo que dio José María Ruiz-Mateos vestido de Superman o el día de la ‘leche’ a Miguel Boyer se encontraba la mente pensante de Javier Sáinz Moreno. La prensa del momento presentaba a este profesor titular jubilado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid como uno de los abogados del empresario, pero lo cierto es que era su amigo personal y el ideólogo de su particular ‘guerrilla’. Así es como ellos mismos bautizaron las acciones que llevaban a cabo para protestar por la expropiación del holding de Ruiz-Mateos, Rumasa, y captar la atención de los medios de comunicación.

El letrado y Ruiz-Mateos fueron amigos durante más de veinte años . Se conocieron tras la expropiación de Rumasa : “Antes no le conocía de nada, tenía una lejana referencia de que era una persona bastante endiosada que no concedía ninguna entrevista a ningún periodista aunque se lo pidiera por su madre”, cuenta Sáinz Moreno, firme convencido de que la intervención del gobierno de Felipe González “humanizó” al empresario .

Sáinz Moreno afirma haber publicado 81 libros : 51 de ellos escritos por él, y 14 de estos sobre el circo, además de más de 20 artículos. “Siempre me ha gustado porque es la exposición de destrezas que a mí me dejaban admirado . Lo pasaba excelentemente bien en el circo. Soñaba que era un lanzador de cuchillos, que los leones eran superamigos…”, relata. Ahora ha creado junto a unos amigos el Museo Internacional del Circo, situado en Besalú, un pueblo de Girona . Ya lo dice en Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral: “El planeta Tierra, sin circo, sería un planeta muchísimo más triste” .

“Mucho circo, mucho circo; el mundo de los payasos...” , es la frase que Ruiz-Mateos no dejó terminar a Miguel Boyer con el golpe que le dio en la cara aquel 3 de mayo de 1989 , cuando los ‘guerrilleros’ le asediaron en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Y el exministro de Economía y Hacienda no estaba muy desencaminado: Sáinz Moreno, el ‘guionista’ de esta y muchas otras acciones del empresario, es un apasionado y experto del mundo del circo . La afición le viene de su padre, un hombre “muy serio”, catedrático de Derecho Financiero e inspector técnico del Timbre, al que recuerda siempre haciendo fichas en el despacho de su casa, pero al que también le encantaba el circo. De vez en cuando le ofrecía ir: “Yo pegaba un brinco como un muelle y le decía que sí”, cuenta con cariño.

Opositor a la dictadura franquista

En Bachillerato Sáinz Moreno pensó en estudiar historia en la universidad, porque le apasiona, pero al final se decantó por derecho: “El derecho es luchar por la historia (...) Es la propia historia pero avanzando, mejorando”, argumenta. El profesor quería reivindicar los derechos humanos: “En aquellos años estábamos en plena dictadura franquista y no había derecho de reunión, ni de asociación, ni de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de nada”, comenta, y asegura que “naturalmente”, siempre se opuso al régimen de Franco: “Tengo una trayectoria de oposición al franquismo que muchos envidian, porque muchos de estos que están ahora en el poder en aquellos tiempos no aparecían por ningún sitio”.

El profesor cuenta con orgullo que tenía una multicopista escondida para tirar panfletos que “nunca localizaron”. Entre sus anécdotas de aquella época destaca que él y sus compañeros llegaron a llevar los panfletos antifranquistas a la facultad en el coche oficial del teniente general José Enrique Varela, a través de su hija, Casilda Varela. O que tiró panfletos por la Gran Vía madrileña en el Seat 600 de Manuela Carmena, de la que fue, afirma, “medio novio”: “Lo que pasa es que le gustaba más la política que yo, aquello no tenía ninguna posibilidad”, comenta Sáinz Moreno entre risas. Él, a diferencia de muchos de sus compañeros, no quiso dedicarse a la política: “Yo siempre me he sentido más a gusto en organizaciones plurales que en un partido en el que hay que seguir una consigna”.

Frente al Sindicato Español Universitario (SEU), uno de los símbolos del régimen, surgió la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), a la que pertenecía el letrado. “Prohibieron una conferencia de Enrique Tierno Galván y entonces nos encerramos en el paraninfo de la universidad de la calle de San Bernardo. Nos rodearon los que entonces llamábamos los grises. Cerramos las puertas de la universidad y estuvimos toda la noche. Al final entraron, nos sacaron, nos expedientaron…”, recuerda. Sáinz Moreno echa de menos el ambiente de camaradería y unión que vivió en aquella época: “Contra Franco se vivía mejor. Sobre todo en la época final, que ya era una ‘dictablanda’. Porque en la época dura, no. Al final se pasaba bien, le daba emoción a la vida”, afirma.