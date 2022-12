José María Ruiz-Mateos es recordado por presentarse disfrazado de Superman en la puerta de los juzgados y el puñetazo que le propinó al exministro Miguel Boyer, pero tuvo una vida llena de peculiaridades menos conocidas que no hacen otra cosa que confirmar lo que ya sabíamos: era todo un personaje. ¿Sabías que tenía un ‘guionista’ para llevar a cabo sus acciones contra el gobierno por la expropiación de su holding, Rumasa? ¿Y que intentó que Mel Gibson dirigiera una película sobre la Virgen María? Te contamos siete cosas que seguramente no sabías sobre el empresario de la abeja.

Entre los ‘guerrilleros’ también se encontraba uno de los abogados de Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos Muñiz , los empresarios Jesús Solana y Carlos Manzano Salom , su chófer y escolta -además de espía-, Víctor de la Cruz , y su secretaria personal por entonces, Pino Riesco Manrique de Lara . Además, el empresario contaba con colaboradores temporales que Sáinz Moreno define como “ kamikazes ”: “Había que lanzarse ahí en picado, pasara lo que pasara”. Normalmente eran simpatizantes de Ruiz-Mateos que se acercaban a él y aceptaban ayudarle en sus acciones. Según el particular guionista, tampoco cobraban, pero al unirse a las aventuras del roteño disfrutaban de todo tipo de lujos, como hoteles de cinco estrellas y caros restaurantes .

Aunque Galiacho afirma que Sáinz Moreno cobraba 100.000 pesetas al mes por sus servicios, en una entrevista a RTVE Digital el profesor sostiene que jamás recibió ningún pago . Cuenta que conoció a Ruiz-Mateos después de la expropiación y que le gustaba pasar tiempo con él por todo lo que le contaba de lo que ocurría en el mundo de las finanzas en España: “Hemos seguido siendo amigos toda la vida, y me interesaba tanto que jamás le cobré ”, asegura.

Esas “travesuras” que tanto dieron que hablar a la prensa no eran espontáneas, el empresario tenía un ideólogo principal que planificaba las acciones meticulosamente: Javier Sáinz Moreno . Profesor titular jubilado de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista del mundo del circo y un gran estudioso del Cantar de Mio Cid , fue la mente pensante de míticos espectáculos como el del disfraz de Superman o el sonado puñetazo a Boyer al grito de “¡que te pego, leche!” .

El ideólogo principal de la ‘guerrilla’, Javier Sáinz Moreno, confirma la historia: “El botafumeiro, después de hacerlo botar en Santiago de Compostela, lo llevaban a una dependencia de la catedral y lo dejaban allí, lo abandonaban, sin vigilancia ni nada. Y si no nos lo llevamos fue porque había estado con el incienso y quemaba terriblemente . No lo pudimos agarrar”.

Suena a ficción y, de haber salido bien, todo el mundo habría hablado de ello como lo hizo de la fuga de la Audiencia Nacional . Pero, según contó Víctor de la Cruz en el programa Hora punta en 2017 , el plan de robar el botafumeiro de la catedral de Santiago se quedó solo en un intento. Al parecer, ese día visitaban el templo el rey y todo el gobierno, así que era una ocasión perfecta para, una vez más, llamar la atención y salir en la prensa. De la Cruz explicó a Javier Cárdenas que estuvieron una semana yendo todos los días para observar los horarios del enorme incensario y que pensaban llevárselo en un coche, pero no pudieron cumplir la misión porque, después de haber sido usado, “está al rojo vivo” y es imposible tocarlo.

Finalmente los Ruiz-Mateos contactaron con Gibson mediante una carta en la que le contaban quiénes eran -expropiación de Rumasa incluida- y lo que querían hacer. Contrataron al mismo guionista y estaban dispuestos a gastar todo el dinero necesario, conformándose únicamente con recuperar lo invertido, pero no consiguieron convencer al director.

La abeja era su “animalito más preciado”

Consciente de la importancia de la imagen de su holding, José María Ruiz-Mateos buscó un símbolo que lo identificara. Se fijó en la abeja, “el animalito más preciado”, según contó en una entrevista en TV Tarancón en 1995, “porque es obrera, trabajadora, no es avariciosa, fabrica para los demás, tiene método, orden, disciplina, construye; también hace el almíbar, que conecta con el Jerez”. Asimismo, destacó la figura de la abeja reina que, “naturalmente”, no era él, sino “la Virgen del Perpetuo Socorro”, patrona de Rumasa y Nueva Rumasa, por la que sentía una especial devoción. Sáinz Moreno recuerda que al empresario no le gustaban tanto las hormigas porque decía que eran “más antipáticas”.

La abeja era el logo distintivo de las empresas de José María Ruiz-Mateos

La abeja, extinguida con Rumasa y resucitada junto a Nueva Rumasa, se convirtió así en el símbolo que más identificaba a los Ruiz-Mateos. Estaba presente en todas sus empresas, incluido el Rayo Vallecano, que la incorporó como mascota y la llamó Pica Pica.