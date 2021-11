RTVE Play estrena el próximo 27 de octubre Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral, una serie documental de cuatro episodios que cuenta la historia del empresario roteño a través de los relatos de amigos, colaboradores y víctimas. Recordado por declararle la guerra al gobierno de Felipe González después de la expropiación de su holding y sus estrambóticas apariciones en la prensa, Ruiz-Mateos también se convirtió en el protagonista de una de las mayores estafas de nuestra historia reciente con los fraudulentos pagarés de Nueva Rumasa.

¿Por qué no te puedes perder Ruiz-Mateos: el primer fenómeno viral? Te damos cinco razones:

Si pruebas a preguntarle a cualquiera que haya vivido en España en los años 80 quién es Ruiz-Mateos , seguramente siempre obtengas las mismas respuestas: “Ese es el del ‘¡que te pego, leche!’ , ¿no?”. Y muchos otros recordarán que fue aquel empresario al que el primer gobierno de Felipe González expropió su primer imperio, Rumasa . O ese señor que un día apareció disfrazado de Superman frente a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Y es que estas y cada una de sus anécdotas, que no son pocas, son las que hacen de José María Ruiz-Mateos una leyenda en nuestro imaginario colectivo.

El primer fenómeno viral

Así se llama esta serie documental y lo decimos en serio: ¿te imaginas qué habría pasado si en los 80 hubieran existido los medios digitales y las redes sociales tal y como las conocemos hoy? Habríamos amanecido abriendo Twitter y encontrándonos cientos de memes y varias tendencias protagonizadas por José María Ruiz-Mateos disfrazado en sus frecuentes visitas a los juzgados. De Superman, presidiario o cartero -entre otros-, llevando a cuestas el supuesto féretro del exministro Miguel Boyer -tan similar al viral de los africanos bailando que podemos imaginárnoslo con la música de fondo- o acompañado de dos vacas “suizas”, repartiendo dólares entre los viandantes, entre otros muchos disparates que el magnate de la abeja preparaba para llamar la atención de la prensa.

En una de sus 'performances' el empresario José María Ruiz-Mateos porta el supuesto féretro de Miguel Boyer, acompañado de su hija Paloma y sus seguidores. EFE

Pero los momentos más esperpénticos de Ruiz-Mateos no solo se limitaban a disfraces y representaciones. Actualmente podríamos ver innumerables tiktoks parodiando sus peculiares frases. Por supuesto, reinaría el momento del puñetazo a Boyer, cuando también le espetó al exministro “peleemos como machos”, o expresiones que solía repetir como “tres mujeres hay en mi vida: la Virgen María, mi madre que es una santa y la mujer que me aguanta”. Y si esas frases en la vida pública no eran suficientes para captar la atención, también se dedicó a protagonizar anuncios de las empresas de su ‘holding’, como uno de los flanes Dhul, en el que, enfundado en el equipamiento del Rayo Vallecano -equipo del que era propietario-, le marca un penalti a un doble de su gran enemigo, Boyer, al grito de “¡te vas a enterar, bribón!”. Hoy lo habríamos tenido claro: José María Ruiz-Mateos se dedicaba a trolear al exministro.