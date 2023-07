"Tamara hace 12 o 13 años tenía todo, pero le faltaba el todo. Tenía casi todo, pero le faltaba Dios." Así de tajante habla Miguel Cruz Pérez uno de los tres sacerdotes que acaba de casar a Tamara Falcó con Íñigo Onieva. No es un religioso más, para la Marquesa de Griñón, este sacerdote desempeña un papel importantísimo en su vida. Es su director espiritual. RTVE ha conseguido, en su programa Lazos de sangre, el testimonio del cura que ha vivido de cerca la conversión de Tamara y que intermedió entre ella y Onieva cuando el compromiso se rompió por una infidelidad de él.

Onieva ha cambiado las discotecas por la misa, ¿con qué intención? ¿Dónde y cuándo nace la religiosidad del ya marqués consorte? El padre Miguel aclara qué pasó entre ellos y cómo ve ahora el futuro de la pareja.

Quién es el cura que ha casado a Tamara

Tamara acababa de descubrir a Dios en el 2012 y por primera vez se apuntaba a una peregrinación. Fue en autobús hasta el santuario de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia. En el viaje conoció al sacerdote. Él asegura que no se quedó con su nombre, pero ella con el suyo sí y comenzaron una relación de amistad y religiosidad que mantienen hasta hoy como un vínculo inquebrantable.

Ha sido este cura el que la ha guiado en su camino de fe. Hasta el punto de que ha llegado a meter un spray con agua bendita en el bolso para purificar los sitios a los que llega o se ha llegado a plantear ingresar en un convento. "Yo me consideraba cristiana no practicante y me acuerdo de esto porque un amigo me dijo: «Es como ser vegetariano y comer carne»."

Hace años, cuando ejerció de pregonera del Domund, hablaba así de su familia a la que adora: "¿Qué hacía yo siendo hija del Marqués de Griñón, hija de Isabel Preysler con mis padres casados y separados muchísimas veces? Pensé: «Señor, ¿qué hago aquí? Tenías que haberme puesto en una familia cristiana normal»."

España entera sabe que Tamara Falcó es una fiel devota desde hace una década, pero lo que no sabíamos es que ahora su esposo también lo es. De hecho, según se desprende en el documental de Lazos de Sangre, la religión ha sido uno de los factores que desencadenaron la vuelta de la pareja.

Cuando saltó el escándalo y se supo que Íñigo había besado a otra mujer mientras estaba comprometido con Tamara, ésta acudió al padre Cruz en busca de consuelo: "Me llama en momentos dificilísimos y si ella lloraba, pude también yo derramar alguna lágrima".

Los periodistas que intervienen en el reportaje aseguran que Onieva sabía lo importante que es la fe para Tamara, por eso encontró ahí una vía para intentar recuperar a la que decía ser la mujer de su vida. Se filtraron entonces imágenes de él yendo a misa a diario. Íñigo no dudaba en afirmar que había dejado las discotecas porque prefería participar en los oficios religiosos: "Empezó a explotarlo y a hacerse fotos con cruces al cuello."

¿Ha sido espontáneo? ¿La influencia de Tamara es tan poderosa? "El acercamiento de Íñigo a la religión ha sido gracias a Tamara. Él, me consta que está muy contento. Va a misa con ella, reza... Íñigo ha descubierto que rezar funciona", asegura una de las mejores amigas de Tamara.

Sin embargo, el cura que los ha casado cree que no ha sido así: "Siempre se ha dicho que ha sido Tamara la que ha introducido a Íñigo en la Iglesia, pero bueno Íñigo tenía esas semillas de fe en las raíces familiares."

Durante las semanas que la pareja se mantuvo separada, fue el padre el único vínculo en común que mantuvieron. Si había intentado dar consuelo a Tamara, también se preocupó por Onieva: "Tuvimos un encuentro en el que dialogamos sobre la situación, de lo que había pasado y de cómo estaba él."

Se muestra feliz de haberlos unido en matrimonio y parece que ve futuro en la relación de Tamara e Íñigo cuando dice: "El perdón y la reconciliación es la puerta grande para el amor. En el caso de Tamara e Íñigo, decidieron continuar y abrirse al amor."