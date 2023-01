Plan de Tarde consigue hablar con Clara López de Lemus, una de las mejores amigas de Tamara Falcó, sobre uno de los temas que más preguntas nos produce: la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva. Su amiga ha hablado de cómo es Tamara y ha contado algunas de las posibles sorpresas que nos deparará la boda del año.

Clara López de Lemus está invitada a la boda y ya sabe muchos de los detalles del gran día de Tamara e Íñigo, y a pesar de que no suele conceder entrevistas, nos ha abierto las puertas de su casa para hablarnos de la Marquesa de Griñón. Clara le ha regalado al equipo de Plan de Tarde una imagen de la Virgen de la Alegría, la misma que le regaló a Tamara Falcó y que mostró en sus redes.

Así es la verdadera Tamara Falcó

Tamara Falcó acude a su fiel amiga Clara para esconderse de los flashes, de las revistas, del jaleo del mundo que la rodea y a menudo huyen a algún lugar de España para disfrutar de un valioso tiempo juntas y desconectar de los problemas de ser quien es.

“A mí me rechifla la Tamara que no es famosa, la Tamara cercana, divertida, ocurrente y con un corazón enorme”, dice Clara. Relacionado con eso, su amiga no ha dudado en hablar de la noticia con la que comenzamos el año, su vuelta con Íñigo Onieva: “Ha sabido perdonar. Iñigo es muy buena persona y Tamara ha demostrado algo super difícil, que es el perdón”.