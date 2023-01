EXCLUSIVA: Carlos Herrera se ha casado con su pareja, Pepa Gea

"Plan de Tarde" se está haciendo con las tardes de los domingos. Si en su semana del estreno cosneguía las primeras imágenes de Shakira tras el éxito mundial de su canción con Bizarrap (BZRP Music Sessions #53), esta semana ha conseguido otra exclusiva. Al inicio del programa anunciaban la boda secreta de un conocido presentador que estuvo en el estreno del programa, detalle que ha despistado al público, y es que esta persona no estuvo físicamente en el programa, pero sí a través de un vídeo. Sin hacerse esperar mucho, Toñi Moreno ha confirmado junto a uno de sus colaboradores que el presentador Carlos Herrera se había casado con su pareja Pepa Gea.

Una boda secreta solo con los hijos de Carlos Herrera

Carlos es un amigo muy especial de Toñi Moreno, que se ha enterado de la noticia al ver la escaleta del programa. Por eso, la presentadora ha querido mandarle un mensaje: "Si te has casado y no me has invitado, me voy a enfadar", decía entre risas. Pero más que enfadarse ha continuado con las risas y con la alegría cuando el colaborador del programa Jesús Manuel Ruiz ha dado la noticia: "Lo puedo confirmar. Se ha casado Carlos Herrera con su pareja con la que lleva tres años, Pepa Gea". Ante la buena noticia el resto de colaboradores y la propia Toñi Moreno se han lanzado a aplaudir para celebrar la noticia. "Podemos decir que se ha casado Carlos Herrera y no ha sido conmigo", bromeaba Moreno segundos después.

Aunque había algunos rumores que apuntaban a otro lado, Jesús Manuel ha confirmado que la pareja se casó en Nueva York el año pasado, concretamente en el puente de la Constitución. Se casaron en la intimidad, porque "no querían una celebración multitudinaria". En la boda oficiada en Nueva York se sabe que estaban los hijos de Carlos Herrera, Alberto Herrera, también presentador de radio, y Rocío Crusset, modelo. Ambos fruto de su relación con Mariló Montero. Pero ni siquiera se puede confirmar la asistencia de las hijas de Pepa Gea.