Ya conocemos la identidad de los dos primeros finalistas de la undécima edición de MasterChef. Pasar a la final es un momento muy feliz para los aspirantes que lo logran, pero es una experiencia todavía mejor si lo compartes con un amigo. Es lo que les ha pasado a Eneko y Lluis, que han conseguido ser los mejores de la prueba por equipos, y eso que Eneko se ha enfrentado a uno de los desafíos más complicados, uno que podría haberlo estropeado todo: la doble capitanía. Sin embargo, nada ha conseguido truncar el sueño del exfutbolista y tampoco el de Lluis. Juntos han celebrado el logro con una alegría contagiosa. ¡Así ha sido el momentazo!

Abrazos y más abrazos

Después de escuchar las valoraciones de los jueces a su trabajo en la prueba, ha llegado el momento de saber quién se salvaba de ir a la prueba de expulsión y, por lo tanto, se convertía en finalista. El primero en escuchar su nombre ha sido Eneko, que ha tenido una de las mejores dobles capitanías de la historia de MasterChef según Pepe Rodríguez. Eneko ha celebrado en silencio su victoria, feliz pero a la espera de escuchar el segundo nombre. Lo mismo les ha pasado al resto de aspirantes, como Pilu, ya preparada para aplaudir.

En cuanto Pepe ha anunciado el nombre de Lluis, él y Eneko han chocado las manos y se han fundido en un fuerte abrazo. Sus compañeros, mientras, lo han celebrado felices, sin caras largas. Jotha también se ha unido al abrazo. "Me alegro un montón, cayetanos asquerosos", les ha soltado. La alegría de Lluis y Eneko ha continuado un buen rato después. "No me puedo creer que sea finalista, es que es incre…", ha comentado a cámara Lluis cuando, de repente, Eneko le ha interrumpido eufórico, abrazándole de un salto. "¡Finalistas, tío! ¡Vamos! Desde el día que nos pusimos las esposas en la prueba esa hablando de esto y hoy estamos ahí", ha comentado Eneko. "Te quiero mucho", le ha respondido Lluis emocionado.

Poco a poco han ido asimilando que ya son finalistas, como han contado antes de la prueba de eliminación. Según Eneko, se lo ha tomado con naturalidad y no se les han subido a la cabeza los piropos, pero Jotha no está muy de acuerdo. "Me hace mucha gracia que diga 'no estoy nada subido'", ha protestado imitándole, asegurando que cada diez minutos se estaban abrazando y celebrando su paso a la final. Lluis y Eneko no se han tomado muy en serio las palabras de Jotha, abrazándose de nuevo como broma.