Hacía más de 6 años que no pisaba las cocinas de MasterChef 11 pero su vuelta nos hizo felices a todos. Jordi Roca regresó al programa con un increíble postre que los aspirantes con delantal negro debían replicar: un falso albaricoque. Además de mostrarnos su última obra maestra, el chef del Celler de Can Roca nos contó cómo superó sus problemas de afonía y como vive ahora que ha recuperado la voz.

Tras repasar sus diferentes proyectos, Jordi Roca entró al grano destapando el impresionante postre que trajo a MasterChef 11. Así lo explicó él mismo: "Es un albaricoque. Lleva un puré de albaricoque, cocinado, salteado, caramelizado, con unos shots de crema de vainilla congelados gota a gota y un caramelo suflado con forma de albaricoque que va relleno de una espuma de albaricoque. El caramelo está pintado y azúcarado para que tenga el aspecto de albaricoque".

La reacción de los aspirantes no se hizo esperar: "Increíble". Tal pinta tenía el plato que le pidieron catar a los jueces, pero no hubo suerte. Otra vez será. Tras la presentación del postre, llegó el anuncio que los delantales negros no querían oir. Jordi fue el encargado de comunicárselo: "Tenéis que replicar este espectacular postre que nos ha traído Jordi Roca. El que menos se parezca al original, se quedará a las puertas de la final".