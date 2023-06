Eneko fue nombrado primer finalista de MasterChef 11. Y la decisión de los jueces no pudo ser más justa. Como mejor aspirante de la prueba anterior, al ex futbolista le tocó llevar el delantal blanco en la prueba por equipos. ¿Eso que significaba? Una doble capitanía que asumió de la mejor manera y que terminó coronándole. Analizamos los factores que hicieron que Eneko triunfara dirigiendo a ambos equipos.

El cocinado en el hotel restaurante Echaurren comenzó con un aviso de los jueces a los cinco aspirantes: la valoración, a pesar de trabajar por equipos, sería individual. Fue ahí cuando todos entendieron que más que nunca tendrían que estar concentrados al máximo en las tareas que el capitán les otorgara. Y desde el primer minuto de la última prueba por equipos, Eneko, doble capitán, dirigió a los delantales azules (Lluis y Jhota) y a los rojos (ALex y Pilu) a la perfección.

Pero mucho más allá de dirigir bien, Eneko también se implicó en las elaboraciones y así lo dejó de claro al empezar la prueba: "Dadme a probar todo. Si tenéis un problema, yo voy a echar una mano. Que no os de verguenza si algo no está saliendo. No pasa nada, esto es trabajo de todos y lo vamos a sacar todos". De hecho, Eneko, en mayor o menor medida, estuvo presente en todos los procesos: con Lluis y las aceitunas, con Jotha y el cordero, con Alex y la merluza y con Pilu y el postre.

"Quiero estar dentro de una cocina y asumir la responsabilidad"

Tras un duro cocinado, Eneko agradeció a sus cuatro compañeros que le hubieran hecho caso y aseguró que fue "un placer" dirigirles. El ex futbolista soltó la presión, feliz por su trabajo: "La sensación que tengo después de haber hecho esta doble capitanía es de orgullo. Pienso que he podido hacerme con ello y estoy satisfecho con el trabajo, sabiendo que no ha sido perfecto. En ningún momento se me pasó renunciar a la doble capitanía. Necesito que me vean en acción. Quería enseñarles todo lo que he aprendido en estos tres meses. He vivido muy fuerte esta presión de todas las elaboraciones y todos mis compañeros llamándome a la vez, pero pienso que es algo que debo normalizar, porque quiero estar dentro de una cocina y asumir la responsabilidad".

Los jueces coincidieron con la reflexión de Eneko, y Pepe le dedicó unas preciosas palabras: "Llevamos 10 años poniendo en práctica la doble capitanía y hemos visto capitanes sobrepasados, que dan órdenes contradictorias, que pasan más tiempo en una cocina que en otra o que incluso provocan el caos. Pero me pone muy contento decir que hoy hemos visto una de las mejores dobles capitanías de nuestra historia". Por todo ellos, Pepe, Samantha y Jordi nombraron a Eneko como primer finalista de MasterChef 11. ¡Enhorabuena, aspirante!