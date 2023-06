Era un reto complicado, probablemente, el más difícil de esta undécima edición. Los semifinalistas de MasterChef vivieron anoche dos pruebas de alto nivel. La primera de ellas fue la de equipos. Tuvieron que replicar un menú elaborado por el chef Francis Paniego, sabiendo que el veredicto era esta vez individual. Eneko brilló como capitán de ambos equipos y junto a Lluís fueron elegidos como los primeros finalistas del programa. El resto, Jotha, Álex y Pilu tuvieron que vestir los delantales negros en la prueba de expulsión. Uno de ellos se iba a quedar fuera de la gran final.

Para este momento tan decisivo, MasterChef recibió en plató al gran repostero Jordi Roca, que trajo uno de sus postres más delicados y exquisitos. El último reto de la noche consistía en replicarlo, el dueño del plato que menos se pareciera al original, sería eliminado. Para demostrar que era posible, el chef se puso el delantal y acompañó a los aspirantes durante el cocinado. Viendole a él, ¡hasta parecía fácil!

Eran pocas elaboraciones, pero había una que era más complicada que el resto: la bola de caramelo en forma de albaricoque y rellena. Pilu y Álex pasaron más de media hora intentando hacerla, sin embargo, Jotha lo dejó para el final, pensando que no era tan difícil. Se equivocó y no tuvo problema en reconocerlo, igual que le dio la razón a los jueces en la prueba por equipos. Un Jotha más autocrítico y menos altivo que sorprendió a todos.

A pesar de que todos dieron su mejor versión en este reto, algo que elogiaron los jueces, uno tenía que abandonar su sueño. El elegido fue Jotha, mientras que Pilu y Álex subieron a la galería, felices de poder compartir la final con Eneko y Lluís. El aspirante leonés, que siempre jugó sus cartas y no le importó traicionar a sus compañeros con tal de beneficiarse él mismo, mostró su cara real: "Me llevo a los cuatro de amigos". Si te has perdido este u otro programa de MasterChef 11, recuerda que están todos disponibles en RTVE Play, para que puedas disfrutar de ellos donde y cuando quieras.