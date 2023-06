Le tocó cocinar en la prueba por equipos con "los Cayetanos", como él llama a Lluís y a Eneko, que triunfó con su doble capitanía. Jotha siempre fue el más rebelde de todos los aspirantes, si no estaba de acuerdo con el veredicto de los jueces, no se cortaba un pelo en decirlo. Sin embargo, ha sido en la semifinal de MasterChef cuando le hemos visto de lo más autocrítico. "Estuve perdido, mira los destrozos que hice al cordero. Es verdad que no ha sido de mis mejores cocinados", confesó. Pepe Rodríguez no daba crédido a lo que estaba escuchando.

"Ahora sí que me has dejado sorprendidísimo, no te reconozco. Esperaba un punto de altanería, tirando balones fuera", aseguró Pepe, pero como dice Jotha, "de donde no hay, no se puede sacar", así que el aspirante tuvo que reconocer sus errores. Tenía que hacerse cargo de sacar adelante el plato de cordero. Aunque pudo presentarlo, lo cierto es que le quedó algo seco y la técnica a la hora de hacerle los cortes a la pieza ni de lejos la más adecuada.

En esta ocasión, el veredicto era individual, a pesar de que la prueba era por equipos. En lugar de echar las culpas a alguno de sus compañeros, asumió su mal cocinado y, además, regaló algunos halagos a sus compañeros. Sin duda fue Eneko el aspirante que más complicado lo tenía para superar el reto. Los jueces le dieron la oportunidad de ejercer de doble capitán o ceder el puesto a alguno de sus compañeros y el exfutbolista aceptó. "Lo vi bastante bien, la verdad, no puedo decir lo contrario. Creo que si me hubiera puesto en su lugar... Estaba todo el rato escuchando: 'Eneko', 'Eneko', 'Eneko'... Me estaba poniendo negro yo. Yo me quito el sombrero, menuda paciencia que tuvo y menudo saber estar", reconoció Jotha.

Pepe, más sorprendido si cabe, felicitó al aspirante leonés: "Os tengo que presentar al nuevo Jotha. Cómo me alegro, qué mutación. Por un momento, hasta te voy a querer. Tus palabras y tu autocrítica me han parecido gloria bendita".