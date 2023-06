Al entrar a las cocinas de MasterChef 11, los aspirantes no solo tienen la oportunidad de prepararse como futuros chefs. El talent show también les permite conocer en primera persona algunos de los rostros más relevantes de la alta cocina y algún que otro personaje famoso que acude como invitado. Es lo que le ha pasado a Jotha en el programa de este martes, donde ha podido charlar con alguien a quien admira enormemente, Merceces Milá.

La presentadora ha visitado las cocinas durante la prueba de expulsión, en la que también ha estado Jordi Roca. Milá ha compartido algunos momentos muy divertidos entre fogones, uno de ellos con el DJ, que reconocía en el plató que tenía muchas ganas de conocerla. El aspirante se ha puesto nervioso con la sola presencia de Milá, pero ambos se han dado un fuerte abrazo que ha inyectado ánimo a Jotha.

Mercedes Milá no defrauda, pero pasa del poliamor

La idea de que Milá pueda participar en MasterChef Celebrity lleva rondándole desde hace tiempo y Jotha ha aprovechado su visita para lanzarle la pregunta del millón. Pero la periodista parece que no se decide y sigue eludiendo responder. Desde luego, tendría un fan asegurado porque Jotha ya ha confesado que el vería a Mercedes "hasta debajo de las piedras". Conocerla ha sido "Milá no defrauda, como persona es un diez", contaba Jotha delante de las cámaras.

Los halagos del aspirante no han pasado desapercibidos para Mercedes Milá que le ha confesado al aspirante: "Si tuvieras unos cuantos años más ligábamos". Una declaración en toda regla ante la que Pepe ha advertido del trío amoroso de Jotha, que tiene una relación poliamorosa. "Entonces no", ha respondido Milá, "bastante problemas he tenido con una sola pareja". Ahí terminaba su fugaz idilio. Más aún cuando, al final del programa, justo antes de conocerse al expulsado de este martes, Mercedes le plantase un beso en la boca a Jordi Cruz.