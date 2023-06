El chef Francis Paniego abrió las puertas de su casa, el hotel-restaurante Echaurren, en Ezcaray, para celebrar la semifinal de MasterChef 11. Él mismo diseñó el menú: cuatro platos espectaculares con una minuciosidad en cada elaboración que asustaba. Y como tal, Francis no dudó en exigir como si de su propia cocina se tratara. Eso conllevó alguna que otra bronca.

Al inicio del cocinado, Eneko, doble capitán, organizó las elaboraciones. A Alex le adjudicó la merluza, a Pilu el postre, a Jotha el cordero y a Lluis las falsas aceitunas negras. A partir de ahí, el ex futbolista intentó estar encima de todos los procesos. Pero no se pudo multiplicar y aparecieron algunos fallos. Por ejemplo, el corte de la merluza de Alex o la caída al suelo de los tendones fritos que había hecho Pilu. Francis Paniego, con su vehemencia habitual, quiso corregir cada error.

Primero focalizó en Alex. "Vaya paliza le habéis dado a la merluza. Pero me c*** en la leche. ¿Qué es esto?". Pero el chef no quiso quedarse ahí y sacó su lado más pedagógico con Alex al mostrarle cómo debía ser el corte de las siguientes elaboraciones. Porque abroncar puede servir, pero enseñar sirve mucho más. Tras instruir a Alex, Francis puso el foco en Pilu, que no sabemos si a causa de los nervios, terminó tirando al suelo una bandeja de tendones fritos. Al ver el producto en el suelo, Francis no dio crédito: "Pero Piluca. ¿Qué has hecho? ¿Estamos locos? ¿Qué ha pasado?". La aspirante explicó que al coger la bandeja se quemó y se le cayó. Instantes después, el chef de Echaurren ayudó a Pilu con la nueva tanda de tendones, pero todo entre el caos y los nervios.