En una edición con más programas que nunca, no podía faltar la cita de la visita de los familiares. Jotha, Alex, Eneko, Pilu y Lluis recibieron una visita muy especial, y todos terminaron entre lágrimas con una emoción que se transformaría en energía para el próximo cocinado. MasterChef 11 vivió, sin duda, su prueba más lacrimógena. Ni Lorena Castell, invitada de la noche, pudo evitar derramar alguna que otra lágrima.

Todo empezó cuando los aspirantes, después de repasar su paso por el programa y todo lo que les había aportado estar en MasterChef 11, levantaron la caja misteriosa y vieron un plato característico de uno de sus familiares. Todos intuían lo que podía pasar a continuación. Pero se quedó en un mensaje grabado. Nada de visitas, por el momento. Pilu y Alex charlaron con sus madres, Jotha con uno de sus amores, Eneko con su mujer y Ana con su novio y Lluis con su novia. Las primeras lágrimas hicieron acto de presencia. Pero lo mejor estaba por llegar. Y es que después del cocinado, en el momento de la valoración, esos familiares sí estuvieron en las cocinas acompañando a los aspirantes. Vivimos momentos muy bonitos, donde incluso Pepe Rodríguez y Lorena Castell llegaron a emocionarse.

Eneko, Cris y las dos pequeñas de la casa

"Simplemente abrazarlas y olerlas...ha sido increíble. Me ha dado un vuelco el corazón". Así se expresó Eneko después de recibir a Cris, su mujer, y a sus dos hijas pequeñas, Martina y Ona. El ex futbolista le dedicó el plato a su mujer y delante de los jueces abrió su corazón: "Si estoy aquí es por ti. Este plato me recuerda a cuando estábamos en Oviedo y compartíamos todo el tiempo como novios. Cuando recuerdo aquello, entiendo lo bonito que ha sido todo. No podía haber elegido a nadie mejor para tener una familia que contigo".