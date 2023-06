El exceso de azúcar es malo para la salud, por eso cada vez se usan más los edulcorantes. Alternativas que endulzan pero que no aportan las calorías que aporta el azúcar. Son productos aptos para personas con problemas cardiovasculares, diabetes u obesidad. ¿Sabes de qué se trata? Los jueces de MasterChef 11 te lo explican.

Según explica Pepe Rodríguez, la Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 25 gramos de azúcar por día. El equivalente a 6 cucharillas de café. Pero el azúcar se encuentra en multitud de alimentos que seguro que no lo esperas: tomate frito, patatas fritas, pizza, fiambre, etc... Por todo esto, en los restaurantes de alta cocina cada vez se intenta rebajar el nivel de azúcar. Aquí tienes alguna de las alternativas más utilizadas:

Miraculina: fruta de origen africano, conocida también como la fruta milagrosa, porque transforma el sabor ácido en dulce.

La fruta del monje: planta con forma de calabaza, originaria de China y Tailandia, que se ha popularizado por su versatilidad. Además de no contener calorías y tener un índice glucémico cero, ayuda a curar resfriados, es antiinflamatoria y antioxidante.

Stevia: el edulcorante más conocido y utilizado. Procede de Argentina, Paraguay y Brasil. Lo podemos encontrar en cualquier supermercado en hojas, polvo o líquido. Además de aportar dulzor sin calorías, es rico en fibra y en minerales como hierro potasio o magnesio o zinc.

Sucralosa: edulcorante químico muy utilizado como sustituto del azúcar debido a que es 600 veces más dulce. No aporta calorías a nuestro organismo porque una parte no la metabolizamos, la expulsamos después de su ingesta.