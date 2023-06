Desde el primer día, Jotha demostró que a MasterChef 11 venía a cocinar y a llegar lo más lejos posible. Durante su paso por el programa ha utilizado estrategias y ha aprovechado todas las ventajas de las que disponía, como, por ejemplo, el día de la manzana, cuando mandó a todos sus compañeros a eliminación. Ahora, a un paso de la semifinal, Jotha no ha dudado en revelar su estrategia para no terminar expulsado.

Todo comenzó en el reparto de ingredientes justo antes de la prueba de eliminación: un reto donde los aspirantes tendrían que cocinar platos dulces con sustitutivos del azúcar, en este caso stevia, miraculina, la sucralosa y la fruta del monje procesada. Jotha, Ana y Alex portaban el delantal negro y Eneko, con delantal blanco, sería el encargado de repartir los ingredientes. Pero antes, los jueces, junto al chef invitado Joan Roca, explicaron las características de cada uno y el nivel de dificultad a la hora de utilizarlos. En base a eso, Eneko tendría la posibilidad de beneficiar o perjudicar a quien quisiera.

"Estoy pensando en no darles el más difícil. Se están jugando el pase a la semifinal y no quiero perjudicar a nadie". Así comenzó Eneko el reparto. Pero algo inesperado ocurrió a continuación. Tras adjudicarle a Alex la stevia, Jotha se adelantó y le pidió al exfutbolista la miraculina, el ingrediente más difícil. "¿Quieres la chunga?", le prefuntó Eneko. Jotha afirmó con seguridad. Nadie esperaba algo así, pero es un paso más en la estrategia del DJ para mantenerse en MasterChef 11 una semana más.

Pero, ¿por qué lo hizo? Así lo explicaba Eneko: "Jotha viene hoy a cocinar con miedo. Se siente inferior a Ana y Alex y tiene que buscar la manera de brillar. Quizás en igualdad de condiciones no pueda hacerlo, entonces por eso ha querido el ingrediente más difícil a ver si así le dan una buena valoración". Por su parte, Jordi Cruz quiso escuchar la explicación de Jotha: "Eres un tío valiente, pero resuélveme la duda. ¿Por qué la has elegido?". El DJ fue muy directo en su respuesta. "Porque quiero lucirme con la más chunga. Se llama espíritu de superación. Al final lo que acabo de hacer es un resumen de cómo es Jotha. Me gusta el riesgo, me gusta ser osado, la valentía, me gusta enfrentarme a los retos con ganas". Finalmente, Ana fue la expulsada, y Jotha, gracias o no a su estrategia, se convirtió en el último semifinalista de MasterChef 11. ¡Enhorabuena, aspirante!