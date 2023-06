Mira que hemos vivido momentos de todo tipo en esta undécima edición de MasterChef, pues nunca antes había ocurrido algo como esto. Eneko vivió su momento más bochornoso dentro del programa, para sus compañeros, jurado y público, el más divertido de la noche. Aunque intentó disimular, sus esfuerzos fueron en vano porque las cámaras acabaron pillándole. ¡No se nos escapa una! ¿Qué fue lo que le pasó al aspirante que provocó las risas de todo el plató?

Resulta que Eneko estaba tan relajado en la galería, después de haber conseguido el título de mejor aspirante en la prueba anterior. Lucía el delantal blanco, miraba desde arriba a sus compañeros, animándoles, sobre todo a Álex. Sin darse cuenta, encajó su rodilla en la barandilla y no pudo volver a sacarla tan fácilmente. Con cara de preocupación, después de varios intentos. Miró hacia a un lado buscando la ayuda de Lluís. Parece que no era la primera vez que le pasaba. "Me he quedado enganchado otra vez, tío", susurraba resignado.

Lluís no pudo evitar reírse y contárselo a su compañera Pilu, que tampoco pudo contener la carcajada. Aunque intentaba disimular, su cara de agobio le delataba, hasta los jueces se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. "¿Quieres que vaya a por el gato?", le preguntó Pepe Rodríguez, que se echó unas buenas carcajadas a su costa. Todo esto con el gran chef Joan Roca de testigo, ¡un tierra trágame en toda regla!

Jordi Cruz, que en ese momento estaba en pleno cocinado, se apiadó de él y les aconsejó intentar abrir un poco las barras de metal para así poder sacar la rodilla. Con la ayuda de Lluís, Eneko pudo finalmente salir de ahí. "¿Conocéis la película Dos tontos muy tontos?", preguntaba Pepe sin dejar de reírse de la situación tan surrealista que acababan de vivir. El susto se le quedó dentro del cuerpo. "Sabes que al final saldrá, pero hay un agobio increíble cuando estás enganchado", confesó Eneko después, ya tomándoselo con mucho humor.

Afortunadamente, dejando ese percance a un lado, esta fue una gran noche para Eneko, que se convirtió en semifinalista de MasterChef 11 junto a Lluis, Álex, Pilu y Jotha.