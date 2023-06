No éramos conscientes de cuánto la echábamos de menos hasta que la vimos de nuevo en el plató de MasterChef. Lorena Castell arrasó en su edición Celebrity y ahora regresa al programa para ponernos al día y conocer a los nuevos aspirantes, eso sí, luciendo orgullosa su chaquetilla de ganadora. Tiene varios proyectos pendientes, entre ellos, uno en TVE: será la presentadora de la nueva temporada de Vamos a llevarnos bien. Además, sigue triunfando con su espectáculo Bingo para señoras, porque hay cosas que no cambian. Por ejemplo, es su madre quien sigue preparándole los tuppers de comida.

Los aspirantes han recibido entre aplausos a la invitada. Al entrar en plató nos hemos dado cuenta de algo: hay una aspirante que es clavadita a Lorena Castell. Se trata de Pilu. De hecho, ella misma lo reconocía. No solo ella, también sus compañeros: "Es la versión 2.0 de la Pilu", aseguró Jotha.

Puede ser por el color del pelo, la manera de peinarse, las dos llevaban un moño, quizñas también el color de piel tan bronceado. Que la comparen con Lorena Castell, a Pilu no le molesta en absoluto, todo lo contrario, se siente halagada. "Lorena me encanta. Muchas veces me parezco mucho a ella, tanto físicamente como el carácter. Me lo tomo como un halago y estoy feliz de la vida de que esté aquí".

A las dos le gusta hablar y comer, otra cosa más en común. No la única. La primera prueba de la noche fue muy emocionante para los aspirantes, que tuvieron que echar la vista hacia atrás para analizar su evolución, tanto en la cocima como fuera de ella. "Soy impulsiva, pero es verdad que me va a ratos. Todos hemos aprendido donde estamos, eso me ha ayudado mucho a mis impulsos y que la mecha sea un poquito más larga", reconoció. Lorena Castell se sintió muy identificada al escuchar hablar a la aspirante.