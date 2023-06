Durante mucho tiempo hemos visto a Jordi Roca susurrar para poder comunicarse, sin ir más allá, en cada una de sus intervenciones en MasterChef. Una especie de afonía crónica. Afortunadamente, aquel suplicio llegó a su fin el pasado mes de marzo. El brillante repostero recuperó su voz de forma inesperada después de siete años conviviendo con la enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo consiguió recuperarse? Su hermano, el chef Joan Roca, nos ha puesto al día en su última visita a MasterChef.

Fue algo inesperado, tal y como su hermano, el chef Joan Roca, contó en MasterChef: "Fue de golpe y, evidentemente, todos estamos muy felices. Ese mismo día, cuando mi madre le oyó hablar, le dio un bajón de tensión, que nos metió un susto a todos". Dejando a un lado ese percance, fue un día de lo más emocionante para la familia, sobre todo para Jordi Roca, que lo primero que hizo fue contarle un montón de cuentos a su hija, algo que nunca antes había podido hacer.

¿Cuál fue el motivo que provocó su enfermedad? El chef Joan Roca tiene una teoría: "Íbamos a Nueva York, al The World's 50 Best Restaurants. [...] Le tocaba a hablar a Jordi esa vez, si éramos otra vez número uno. Él tenía preparado su discurso. En el avión empieza con una afonía... que no podía hablar. Afortunadamente no fuimos número uno", explicó. ¿Fueron los nervios? "Probablemente esa tensión, esto no lo hemos contado mucho porque no sabemos hasta qué punto es verdad, pero tiene todo el sentido. Él es una persona muy sensible", aseguró Joan Roca.