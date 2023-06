Esta ha sido una de las ediciones más especiales de MasterChef, como dice Samantha. Han sido meses de cocinados, tensiones y alegrías, una edición "intensa por el número de aspirantes y por la cantidad de retos", pero ahora toca despedirse. Eso sí, no sin antes descubrir algunos divertidos momentos durante el rodaje que todavía no habíamos visto. "A mayor número de pruebas, más oportunidades para equivocarnos", sentencia Samantha, y no, no se refiere a los aspirantes, sino a las tomas falsas de los jueces.

Los momentazos inéditos de los jueces ¿Quién no recuerda la aparatosa caída de Luca en plena prueba de exteriores? Resulta que el tiktoker no ha sido el único en darse de bruces contra el suelo en esta edición. Samantha también se resbaló en las cocinas de MasterChef: Iba caminando con una caja vacía en dirección al lugar que suele ocupar junto al resto de jueces cuando de repente se tropezó y acabó en el suelo. Por suerte todo quedó en un susto y al cabo de un rato ya estaban todos entre risas. "Estará grabado por lo menos, ¿no?", decía ella más tarde. "Voy a por la leche que se ha dado Samy…", bromeaba Jordi. Otro día Samantha se trabó con una palabra y no había forma de que la dijera bien. "Ha sido la edición más competitiva y descorcertarte…", pronunciaba. Nada, que no conseguía decir "desconcertante". "Dime otra palabra", acababa pidiendo la jueza tras varios intentos fallidos. Pepe y Jordi, como es lógico, no paraban de reír mientras Samantha se excusaba diciendo que "se están sentando los cámaras, tranquilos". "¡Yo lo intento!", se defendía sonriendo. Jordi en realidad tampoco se libra. En una prueba de exteriores tuvo un lapsus y acabó preguntándole a Rachel que qué le había parecido a su familia en Arkansas su paso por el programa. ¿El problema? ¡Que son de Texas! A su favor decir que por lo menos son estados limítrofes. En otra ocasión Jordi aspiró el helio de un globo y se puso a bromear: "Esto coloca, lo sabes, ¿verdad? Porque desplaza el oxígeno y te pillas un globo". Eso por no hablar de cuando Jordi y Pepe se pusieron a bailar en tacones en un paseo marítimo. ¡Vaya momentazos!