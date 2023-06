Eneko no podía cerrar su menú de otra manera que con un guiño a la familia que ya tiene y a la que está por venir. Con su mujer embarazada y sus dos hijas en la galería, el ex futbolista elaboró un postre al que añadió un ingrediente estrella como guiño a las más pequeñas de la casa: el algodón de azúcar. "Me recuerda a sus sonrisas y a sus manos pegajosas", confesó el aspirante visiblemente emocionado. Tras ello, una valoración de ensueño por parte de los jueces y del chef invitado, Mauro Mauro Colagreco.

"Me recuerda a sus sonrisas y a sus manos pegajosas" Dentro de todos los ingredientes que el zaragozano utilizó para el plato con el que cerraba su menú, uno destacó por encima del resto: el algodón de azúcar. ¿Por qué? El propio Eneko contó los pormenores: "El plato lleva piedras de chocolate blanco, un bizcocho de te matcha, helado de chocolate blanco, vainilla y pimienta de Jamaica y un guiño al futuro, a mis hijas, el algodón de azúcar. Me recuerda a sus sonrisas y a sus manos pegajosas". Las dos pequeñas de la casa miraban y admiraban a su padre desde la galería, sin ser conscientes del todo del homenaje tan precioso que acaban de recibir. Pero para Cristina, la mujer de Eneko, nada pasó desapercibido y le dedicó un bonito y prudente "T'estimo" a su chico. Ya en las valoraciones, quedó claro que la victoria final iba a ser cosa de detalles, porque tanto Alex como Eneko acumularon críticas muy positivas. Así, Jordi comenzó valorando el plato del ex futbolista: "Cuando alguien quiere poner en liza al té matcha con el chocolate blanco no es fácil. Es un sabor amargo para un postre, sólo es fácil para alguien que sabe. Has hecho un postre con texturas muy interesantes, donde una de ellas no la conocía, moderno y donde has equilibrado perfectamente bien el té matcha con el chocolate blanco. Y encima has hecho algo muy importante, meter un tercer sabor que lo rompa todo, y lo transofme en otra cosa: la pimienta de jamaica. Excelente, Eneko". Samantha por su parte, con las manos en la cabeza, destacó que la propuesta era "un postre arriesgado con materia prima muy complicada pero lo has clavado en sabor, textura y estética".