MasterChef 11

Sólo un brillante cocinado de Eneko siguiendo a Toño Pérez en la primera prueba separó a Pilu de conseguir la chaquetilla. Por detalles, la controladora aérea se quedó fuera del duelo final en el primer intento. Jordi quiso dedicarle unas palabras antes de viajar a Lasarte-Oria: "Tiene mucho mérito lo que has hecho. Has trabajado muy concentrada, incluso recordando cantidades a tus compañeros". Después de felicitar a Eneko exhibiendo un gran compañerismo, Pilu confesó que le encantaría medirse con él en el duelo final: "Eneko, espérame". Pero en el cocinado de exteriores, vimos una versión de Pilu más errática y sobretodo más nerviosa.

Ya en Gipuzkoa, Pilu tuvo la oportunidad de elegir los platos para cocinar por ser la segunda mejor de la prueba anterior y se decantó por la gilda y la merluza. Su cocinado empezó con muchas ganas, limpiando la merluza a gran velocidad. Pero no tardó en bloquearse. ¿Por qué? El primer fallo llegó con el agua de tomate, que no cogió la transparencia necesaria. Y el segundo, con las esferas de piparra. En esta elaboración, Pilu no quitó el rabito de la piparra y eso le daba un amargor que no debería estar. Los nervios aparecieron y la andaluza se bloqueó y entre lágrimas admitió que se había "esforzado mucho para que todo se fuera a la mierda".

"Céntrate en cocinar" En ese instante, Jordi comprendió que Pilu necesitaba sus consejos, y no sólo para la parte culinaria. El chef sacó su lado más empático y trató de que Pilu se centrara únicamente en las elaboraciones, sin pensar en nada más: "Deja de repetir eso y céntrate en cocinar. Esos pensamientos que estás diciendo no los quiero escuchar. Ayer entrante a la cocina con dos narices y el secreto fue tu actitud y tu fortaleza, que es lo que falta ahora. Ahora tienes que bajar una marcha, respira un poco y a cocinar". Las palabras de Jordi tranquilizaron a Pilu y desde ese momento, todo mejoró. Pero por si faltaba algo para subirle el ánimo, Martín Berasategui entró en cocinas y le mandó un mensaje de apoyo a Pilu: "No vayas a por el esparadrapo antes de cortarte. Ves a por todas". Una sonrisa se asomó en la cara de Pilu. Otro de los motivos del resurgir de Pilu fue acordarse de su hermano y de cómo ella le ayudó a crecer en lo personal. "Tu hermano estará lleno de orgullo al verte", le dijo Jordi.