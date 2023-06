Todo el menú de Alex para el gran duelo final de MasterChef 11 gira alrededor de su familia y su futuro. Desde su llegada al programa, Alex ha demostrado que su familia es un pilar fundamental en su vida. Lo vimos, por ejemplo, en el precioso reencuentro con sus abuelas o con su madre. Pero en la final, quiso centrarse en su padre, la persona gracias a la cual él puede estudiar cocina. Analizamos este emotivo momento.

Con sus padres y su hermano en la galería, Alex comenzó la cata presentando a los jueces su entrante, 'Vermut en familia', un plato de caballa marinada en salazón y cítricos con esferas de aceituna, anchoa, gel de piparras, agua de tomate y crujiente de aceituna. Pero antes de entrar en valoraciones, Alex quiso explicar por qué ese plato y por qué ese nombre: "Desde niño, con mi padre no tenía una gran relación de hablar porque yo era un chaval pequeño. Pero hubo un momento en el que descubrí que en el vermut al juntarme con mi familia en el bar tomando algo era el momento donde yo tenía relación con mi padre. En ese momento hablábamos de cosas de mi vida, de cómo me iban las cosas en el colegio o de a qué me quería dedicar".