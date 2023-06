¡Ya conocemos al primer duelista de MasterChef 11! Eneko triunfó en la prueba de seguir al chef y luchará por la victoria final del talent culinario. Y eso que según él mismo confesó empezó muy muy nervioso: "Estoy nervioso porque llega el final y estar en esta prueba con el chef es guay, pero son nervios de los buenos. Me veo capaz de ganar MasterChef pero sé que es muy difícil. Esto es para mí una competición deportiva. Quiero cambiar mi vida y voy con todas mis fuerzas".

Tras las valoraciones a sus compañeros, Eneko se presentó ante los jueces con su plato al que llamó 'Siguiendo la final'. Y lo primero que hizo fue agradecer a Toño Pérez su serenidad. "He empezado muy nervioso y me he tranquilizado gracias a Toño. Su manera de comunicar y explicar es lo que me ha tranquilizado", aseguró el aspirante. Según avanzó la cata, Eneko se relajó y las buenas valoraciones no se hicieron esperar. "Es la primera vez que veo que las tres partes (crujiente, vinagreta y montaje) están finos y parecidos a lo del chef", aseguró Jordi Cruz.

Pero la cosa no acabó ahí. Pepe y Samantha también se deshicieron en elogios. Mientras que el chef de El Bohío afirmó que "el crujiente esta muy bien y equilibrio entre los moluscos y la emulsión está bastante acertada y se parece bastante a lo que ha hecho Toño". Por otro lado, Samy destacó el aliño y el equilibrio del plato: "El aliño está buenísimo. Muy bien equilibrado el vinagre de arroz con la cebolla y con el aceite. Además, has sido el unico en reposar la masa en el frío. Has sido el único que ha ido siguiendo al chef todo el rato".