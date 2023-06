Veinte años antes de meterse en la piel de un empresario descarado y sin escrúpulos en El buen patrón (2021), Javier Bardem fue un héroe sin capa ni empleo en Los lunes al sol (2002). Dos personajes contrapuestos que Fernando León de Aranoa, director de ambas películas, crea para hablar de una misma realidad desde focos distintos. Ellos son Santa y Julio Blanco, víctima y verdugo de un mundo empresarial caníbal, individualista y deshumanizado.

¿Qué pasaría si ambos personajes se enfrentasen cara a cara? Hace unos días, Aranoa definía su nueva película como "el reverso tenebroso de Los lunes al sol". La otra cara de la moneda de la precariedad laboral, cuyo foco se posa sobre aquellos que alimentan a la bestia, empresarios como Julio Blanco. Esos patrones, tan reconocibles por todos, que no tienen miramientos para poner de patitas en la calle a trabajadores como Santa.

Santa vs Julio Blanco

Si estos dos Bardem se juntaran en una misma sala, seguramente saltarían chispas (y no de amor, precisamente). Santa es un trabajador que no se doma tan fácilmente, mucho menos cuando le echan a la calle. Un hombre que encarna la dignidad del rebelde y que procede de un tiempo, no tan lejano, en el que aún la división y desposesión de la identidad de la clase trabajadora no era tan descarada. Su fortaleza reside en el grupo y en la colectividad. Un tipo desheredado, pero integro.

La fábula oscura la protagoniza Julio Blanco, un Bardem que peina canas y despliega poses y ademanes de un auténtico empresario de medio pelo. Un hombre henchido de gusto por uno mismo, que mira a todos desde un escalafón de altura, con la socarronería propia de quien se cree dueño y señor de cuantos tiene bajo contrato. Presidente de Básculas Blanco, un puesto que le viene por la gracia divina de una herencia familiar, su estandarte es el equilibrio. Un estado indispensable en su vida y su negocio que está dispuesto a conseguir a toda costa, incluso si para ello ha de trucar la balanza.