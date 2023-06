Acomódate esta noche del martes en el salón de tu casa porque te espera la mejor programación de televisión de la mano de RTVE. En La 1, no te puedes perder la segunda entrega semanal de MasterChef, tu talent culinario favorito. Nuevos retos, nuevas tensiones, mucha cocina y un nuevo expulsado. El concurso vive ya su recta final y pronto sabremos quién es el ganador de esta undécima edición. Si lo prefieres, La 2 emite Cachitos de hierro y cromo, el programa musical más entretenido de la parrilla conducido por Virgínia Díaz. Sigue leyendo y entérate de todo.

22:30 horas, en La 2: Cachitos de hierro y cromo

Si lo tuyo no es la cocina, no te preocupes, La 2 te ofrece otra gran alternativa para que no te quedes sin plan este martes noche. A partir de las 22:20 horas, puedes disfrutar de Cachitos de hierro y cromo. Acompaña a Virginia Díaz a hacer un repaso de la música actual. Sí, como lees, nada de música de los 80, ni un solo tema de la movida madrileña...