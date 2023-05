Silvia Lasierra y Javier Romaña, heredera del principal hotel de Vera del Rey y comandante de la Guardia Civil de la población. A priori, el matrimonio perfecto, la pareja ideal de 4 estrellas. A diferencia de sus hermanas Marta, cuyo matrimonio con Andrés parecía haber fracasado, y Clara, que ha criado en solitario a Sara tras el abandono de Sergio, Silvia y Javier sí parecen ser un ejemplo de estabilidad matrimonial y amor eterno. ¿O… quizá no tanto?

La verdad sobre la situación de la pareja modelo de 4 estrellas empieza a salir a la luz cuando, después de numerosos intentos, Javier es incapaz de mantener relaciones sexuales con Silvia. Su primer recurso es comentarlo con sus amigos del pueblo, a quienes lo explica como un “bloqueo creativo” que atribuye a un estancamiento de la pareja. Pero, en el fondo, él sabe dónde está la raíz del problema y, para solucionarlo, tiene que afrontar una seria conversación.

“¿¿¿¿ Silvia cree que Javier y ella necesitan ayuda para salvar su relación, pero él no lo ve claro. ¿Qué decisión van a tomar? #4estrellas https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Y5AChPLJnz “

Aunque Silvia se lo confesó en el mismo instante en que le vio, siempre partidaria de una buena y fluida comunicación en la pareja, Javier no supo cómo responder. Su única reacción fue tragarse sus propios sentimientos, sumergirlos en el olvido más profundo y tratar de pasar página como si nada hubiera sucedido. Pero, como es habitual en estos casos, la pelota de las emociones vuelve a emerger y, si cabe, con más fuerza . Una situación que llevó a Silvia a pedir a su marido que hiciera un esfuerzo más: buscar ayuda profesional .

Pues no, pese a la apariencia de pareja perfecta, Silvia tampoco se libra de la poco deseable “tradición familiar” de las infidelidades . Su padre, Ricardo Lasierra, tuvo una amante de cuya relación nació Clara Rojo . Su hermana, Marta Lasierra, ha mantenido continuados escarceos con Julio, camarero del bar Chelsea, engañando a su marido Andrés. Y recientemente hemos conocido que Silvia también traicionó la confianza de Javier durante uno de los viajes de él a El Escorial para preparar el ascenso a sargento.

Una terapia dolorosa

Javier, que se define a sí mismo como “muy Guardia Civil”, tiene problemas para comunicar sus emociones y sentimientos, incluso para reconocérselas a sí mismo. Es por ello que su manera de afrontar la infidelidad de Silvia fue hacer como si no hubiera existido. Pero esos sentimientos aplazados terminan saliendo a florecer enseguida, en la primera sesión con la psicóloga.

Preguntados por una posible disolución de la pareja debido a los problemas de confianza y comunicación surgidos a raíz de la infidelidad, Silvia reprocha a Javier la frustración que le produce que él prefiera perpetuar los problemas a enfrentarse a ellos para tratar de buscarles solución. Y es entonces cuando Javier estalla: “Nunca me había sentido tan decepcionado con nadie. No podía ser que precisamente tú me hicieses tantísimo daño”.

“¿¿¿¿ Después de mucho callar y tragar, Javier se rompe y estalla al remover en terapia todo lo que sintió con la infidelidad de Silvia.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/BIXlyviSW7“ — La 1 (@La1_tve) May 25, 2023

Es entonces cuando vemos al Javier más franco y vulnerable. Un hombre con el corazón roto que, seguramente por primera vez en su vida, ha dejado salir como un torrente sus sentimientos más profundos: “He confiado en ti toda mi vida (…) y ese día desapareciste, te convertiste en otra persona”.

