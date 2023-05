El hotel Lasierra tiene nueva jefa de cocina. Se trata de Ainhoa Arminza, una reputada chef que ha trabajado en grandes restaurantes en Madrid. Belén Écija es la actriz encargada de dar vida a este nuevo personaje en 4 estrellas, a quien ella misma define como una mujer “dura”, pero que “sabe reconocer si haces un buen trabajo”. Es, además, una persona “con muchas cosas que contar, que ya iréis descubriendo”.

Sin embargo, no contará con un buen recibimiento en las cocinas del famoso hotel de Vera del Rey. Luz, hija de Silvia Lasierra y aspirante a jefa de cocina del hotel, le hace la cruz desde su llegada. ¿A qué se debe ese rechazo? No solo porque su Silvia, directora del hotel, decidió llamar a Ainhoa para que ocupase la vacante por considerar a Luz demasiado joven. Sino que, además, hay algo en la historia de Ainhoa que a Luz no le termina de encajar: si tenía un puesto de trabajo en el que gozaba de tanto reconocimiento, ¿por qué lo abandonó para trasladarse a un hotel de pueblo? Esta semana empezamos a conocer algunas pistas al respecto.

Llamadas sospechosas Veremos que Ainhoa recibe llamadas telefónicas que le incomodan. Se pone tensa, discute y suelta improperios. Pero, ¿quién está al otro lado? ¿Con qué intenciones le sigue llamando? ¿Tiene algo que ver con su salida del restaurante? Luz escuchará de manera fortuita alguna de estas llamadas y se lo contará a Paolo, su amante y su mayor cómplice dentro de las cocinas, para tratar de ponerle de su lado en su cruzada contra la nueva jefa.

Desde su llegada a la cocina del hotel Lasierra, Ainhoa deja claro que es una mujer que pisa fuerte. Impone enseguida su propia carta, borrando de un plumazo los platos de Pepe, el cocinero anterior, implantando su nombre en el menú con platos de su propia creación. Algo que le granjeará el rechazo de Luz y Paolo, que tendrán que aprender a toda velocidad los métodos y técnicas de su nueva jefa. La tensión entre ambas se intensificará aún más cuando Ainhoa descubra que Luz y Paolo mantienen un idilio más allá de su relación profesional.