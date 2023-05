4 estrellas no da tregua a los espectadores y seguidores de esta serie, que aumentan día tras día. Después de una semana intensa en la que se resolvieron tramas abiertas, se consolidaron relaciones y conocimos a nuevos personajes, esta semana tampoco hay respiro y vamos a vivir aún más sorpresas en la serie protagonizada por Toni Acosta, Marta Aledo, Dafne Fernández o Raúl Prieto, entre otros.

Si en capítulos anteriores vimos como Clara y Julio daban, por fin, un paso adelante en su relación, esta semana serán Marta y Andrés quienes intentarán solucionar los problemas de su matrimonio. Y, con los riojanos ya en el calabozo, aparecerá un nuevo personaje mafioso que provocará de nuevo el miedo y la inseguridad en Vera del Rey.

Nos vemos muy pronto

Una mañana, al prepararse para ir a clase, Sara encuentra en su mochila una nota misteriosa y amenazante: “Nos vemos muy pronto”. Por la noche no estaba ahí, lo que lleva a sospechar que alguien haya podido colarse en la casa familiar mientras dormían. Y la preocupación va en aumento cuando se descubre que no es la única carta amenazante que aparece en Vera del Rey. Cuca y Marifrán, siempre fantasiosas, no tardan en elaborar sus teorías y ponerlas en conocimiento de las autoridades.

Después de una intensa primera sesión con la psicóloga, Javier confiesa a Silvia que está avergonzado por haber estallado de esa manera. Por su parte, Clara y Julio siguen disfrutando de sus momentos juntos, mientras que Andrés se decide a recuperar a Marta. El ambiente en Vera del Rey se enturbia ante la llegada de Arnaldo de la Vega, ‘El Murciano’, jefe de los Riojanos, que se aloja en el hotel Lasierra con oscuras intenciones.