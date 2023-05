Blanca Paloma ha vuelto al Estudio 5 de Prado del Rey donde empezó su camino hacia el Festival de Eurovisión. Allí se ofreció la primera rueda de prensa del Benidorm Fest 2023 y hoy, seis meses después, regresa tras haber actuado frente a miles de personas en el escenario del M&S Bank Arena de Liverpool. “Esta vuelta es un punto de partida muy importante para mí”, ha dicho Blanca Paloma sobre su regreso a España.

La representante española ha destacado el trabajo y la dedicación de todo su equipo, de los medios de comunicación y de los fans que le han acompañado “durante toda la aventura”. Mención especial de Blanca Paloma a RTVE: “Me siento ganadora desde antes del Benidorm Fest, cuando compuse esta canción y encontré a RTVE, que apostó por ‘Eaea’ de forma valiente”.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, también ha agradecido a Blanca Paloma su entrega: “Esta Corporación se siente muy orgullosa del trabajo que has hecho, en el que te has dejado la piel literalmente”. La ilicitana, muy emocionada, ha asegurado que sus lágrimas son “lagrimitas del Nilo de agradecimiento y de felicidad. Me siento inmensamente feliz”.

Blanca Paloma también ha recordado a “sus mujeres”, sus bailarinas y palmeras: Paula Valbuena, Paloma Scharfhausen, Angélica Moyano, Desiré Paredes y Saray Frutos. “Ellas me han ayudado a hacer este trance y aunque no hayamos pellizcado todos los corazones europeos que esperábamos, sé que hemos plantado una semilla que voy a seguir regando con todo mi amor y que va a seguir creciendo”, ha declarado.

Una actuación “valiente” e “hipnótica” La de Blanca Paloma está en el top 3 de las actuaciones de España de la última década: Chanel (tercer puesto), Ruth Lorenzo (décimo puesto) y Blanca Paloma (decimoséptimo puesto). Una actuación que ha sido aclamada por la BBC, que la califica de “hipnótica” y por el New York Times, para el que ha sido “valiente y auténtica”. El balance, ha resumido la artista, ha sido totalmente positivo: “Este evento es tan grande que no se puede explicar con palabras, me siento muy privilegiada por haber podido vivirlo”. A pesar de los resultados, ha confesado, “repetiría sin duda”. También se ha mostrado muy satisfecho José Pablo Polo, productor de ‘Eaea’: “Estoy satisfecho por todo lo que hemos podido aportar, incluso por haber conseguido hacer el famoso plano cenital”, ha bromeado. José Pablo Polo y Blanca Paloma tras su paso por Eurovisión 2023 Blanca Paloma ha reconocido no estar afectada por la puntuación: “Toda Europa ha visto el trabajo, he recibido muchísimas felicitaciones. Y no solo ha sido la actuación de Liverpool sino toda la gran pretemporada que hemos hecho. Hemos dado lo mejor de nosotros y ahí reside el éxito, en el camino”. Para Blanca Paloma, los retos van a su ritmo y “hay que dejarles su tiempo”.

Eurovisión en datos Casi cinco millones de espectadores siguieron la final del certamen europeo por RTVE, ha apuntado María Eizaguirre: “Ha sido la segunda final más vista de los últimos 4 años y el programa de televisión más visto del año de todas las cadenas”. Entre los datos de audiencia, visualizaciones de vídeos y redes sociales, la directora de Comunicación y Participación ha destacado que ‘Eaea’ ya cosecha más de 4,6 millones de reproducciones en plataformas digitales y que su videoclip acumula casi 2 millones de visualizaciones en YouTube. Además, ha puesto en valor los datos de redes sociales. La cuenta oficial de Eurovisión TVE ha crecido más de un 50% en TikTok donde ya acumula más de medio millón de seguidores y se convierte en la principal cuenta de Eurovisión de una televisión pública participante. En Twitter, la cuenta oficial de la cadena ha estado por encima incluso de la cuenta de la BBC, televisión organizadora del Festival, en cuanto a número de interacciones y de contenidos.