Un 20 de febrero de 1992, Blanca Fernández Ochoa pasó a la historia del deporte español. La madrileña se colgó la medalla de bronce en slalom en los Juegos Olímpicos de Albertville, siendo esta el segundo metal en una cita invernal. La primera, el oro de su hermano Paco. La esquiadora se convirtió en una de las pioneras en impulsar el deporte femenino en nuestro país. Después de estar en el olimpo, un agosto de 2019 todo cambió. La promesa del esquí español se quitó la vida en el lugar donde acudía con sus hermanos.

A fecha de hoy, su historia es el hilo conductor del documental El viaje. La medalla de la salud mental, producido por la Fundación Blanca Fernández Ochoa en colaboración con RENFE y RTVE. En la producción tiene cabida sobre todo, la salud mental, un tabú que sigue estando presente en el mundo del deporte. A pesar de que muchos deportistas acuden a terapia, la psicología es la 'cenicienta' de las especialidades médicas.

Estas son las 10 frases más impactantes de la pieza sobre Blanca Fernández Ochoa

"Todos los otoños nos hacía lo mismo... Hasta que..." "Todos los otoños nos hacía lo mismo, desaparecía dos o tres días y nos tenía a toda la familia buscándola", comentan tres de los hermanos de Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Guadarrana. Después de mal trago que pasaban, siempre aparecía o daban con su paradero. Hasta un 24 de agosto de 2019. Lola rememora que "muchas veces la rogaba para que no lo hiciese". Ella siempre avisaba al resto de sus hermanos: "Blanca nos va a dar un disgusto". Pero como recuerda Juanma, "nadie la creía". La familia de Blanca Fernández Ochoa sobre su muerte: "Todos los otoños nos hacía lo mismo... Hasta que..."

"Cuando escuché la noticia dije este grupo hay que abrirlo" La exgimnasta Almudena Cid es una de los rostros deportivos que aparecen en el documental de El viaje. En un encuentro con Lola, la escritora explica que ella acudía a un grupo cerrado de terapia para hablar sobre la retirada. "Y me acuerdo que cuando escuché la noticia dije este grupo hay que abrirlo". A este lugar acudió Cid para hablar de la transición del deporte a la vida. "No sé porqué Lola, pensé que si ella hubiera estado ahi...".

"A mi lo de Blanca me conectó con un episodio de un amigo" Otro de los invitados a contar su experiencia en el documental es Pedro García-Aguado. Al exwaterpolista y oro olímpico con la selección nacional en Atlanta 1996, la noticia de la muerte de Blanca le conectó con un episodio de un amigo. El presentador de televisión habló del caso del mejor portero de waterpolo español. Tras dos años después de su retirada, Jesús Rollán se quitó la vida en un centro de La Garriga (Barcelona) donde se estaba tratando. " ¿Qué le pasó a Jesús Rollán? La tragedia del mejor portero de waterpolo español El portero más laureado fue a ver a la exatleta Sagrario Aguado al Comité Olímpico para buscar trabajo. "Sagrario, si yo lo único que he hecho ha sido nadar. Ahora he salido de la piscina y es que me levanto por la mañana y no sé qué hacer", le comentó.

"Mi detonante es que intento quitarme la vida y no lo consigo" Edurne Pasaban ha conquistado el sueño de cualquier alpinista: superar los 14 picos de 8.000 metros de altitud. Fue en al año 2010 y además es la primera mujer que lo ha conseguido en todo el mundo. No obstante, con la mitad de los ochomiles alcanzados, la tolosana pasó por el hospital por un depresión. "Intento quitarme la vida y no lo consigo. Yo soy de las personas afortunadas que no lo han conseguido". Edurne Pasaban sobre el suicidio y el deporte de élite

"Algún iluminado pensó que podía ser algo genético" La familia Fernández Ochoa se dio a conocer gracias al oro que se colgó Paco en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo 1972. Tras la ovación en el pueblo del hermano mayor, todos los demás decidieron ser esquiadores. "Algún iluminado, siempre digo lo mismo, pensó que podía ser algo genético y nos mandó a los pequeños a un internado al Valla de Arán, en Vaqueira, Blanca tenía 11 años, mi hermano Luis tenía 10 y Con esa edad, ir internos en aquella época a 600 kilómetros de tu familia, de tu entorno, tus amigos, fue muy duro. Blanca lo llevó la que peor que todo"

"Habría que educar a los niños 'en cómo quieres ser de mayor'" Cuando eres pequeño, cualquier persona de tu alrededor, ya sea de tu familia, cercano a ti o en el colegio, te preguntan que quieres ser de mayor. Y según la psiquiatra y presidenta de la Fundación López-Ibor, Cristina López Ibor que aparece en la pieza, no es la pregunta adecuada a los niños y niñas. "Se les enseña o se les pregunta que quieres ser de mayor. Yo creo que había que educarlos en cómo quieres ser. Cómo quieres vivir tu vida".

"Le decía a mis padres 'mañana tenemos que ir a entrenar por la mañana'" Muchos deportistas de élite comienzan a edades muy tempranas. Como fue el caso de Blanca Fernández Ochoa que comenzó a los 11 años, y el de otros deportistas. "La pasión y el disfrute se convirtió de repente en mi prioridad. Tomaba el patinaje por encima de cualquier cosa" explica la patinadora española Sara Hurtado. Cuando estaba empezando, la madrileña cuando estaba en el cumpleaños de algunas de sus primas, ella misma le decía a sus padres que se tenían que ir a casa porque al día siguiente tenía que patinar.

"Había días que me peinaba con mucho cariño y otros, me tiraba del pelo" Lola y Blanca compartían habitación como cualquier pareja de hermanos. En el documental, la pequeña de las dos recuerda que cuando estaban internas había días que Blanca "la peinaba con mucho cariño y le hacía trencitas". Pero, al día siguiente todo cambiaba. "Me tiraba de los pelos, que me arrancaba la cabellera". "Yo siempre pensaba que Blanca era muy rara". En realidad, se trataba de las primeras señales de esa bipolaridad cuyo diagnóstico no llegó a manifestarse hasta la edad adulta. ¿Qué le pasaba a Blanca Fernández Ochoa?

"Somos seres muy frágiles sometidos a mucha presión" Los deportistas están sometidos a mucha presión. Para ellos solo es blanco o negro, ganar o perder. Nadie sabe realmente lo que sucede en su interior. Por ello, muchos, tienen que acudir a terapia para ahuyentar a los fantasmas e inseguridades que nacen en su cabeza. "Somos seres muy frágiles sometidos a mucha presión", frase de Pedro García-Aguado en el documental, que sintetiza muy bien este tema. La psicología, el tabú que sigue estando presente en el deporte