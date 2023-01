Sara Hurtado y el patinaje como "herramienta vital"

El patinaje es para Sara Hurtado “una herramienta vital”. La patinadora olímpica considera que es una forma a través de la que ha aprendido “a vivir” y “no solo a competir”. Algo que le ha servido para “trabajar junto a una persona”, a cumplir sus metas o a comprometerse. Señala que ponerlo en práctica, aprender sobre este y sobre ella misma, le han dado la persona que es. Lo ha contado en A media mañana.

Tras dejar la competición en 2022, acaba de abrir la escuela SK International Ice Dance School junto a Kirill Khalyavin, su pareja deportiva, en Majadahonda, Madrid. Ambos se vieron obligados a salir de Rusia, cuando estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

A lo largo de estos días fueron “días de no hablar nada con nadie, ni de compartir en redes sociales. De repente fue no existir porque lo único que queríamos era pisar tierra firme”.

“La gente no se creía lo que estaba pasando” el primer día. “Fue bastante shock y como que todo el mundo tenía la esperanza de que esto fuese como una pequeña amenaza, pero que luego se iba a retirar. Era solo una demostración de fuerza, poco más. O sea que no iban a ir a más”, ha evocado lo que pensó aquellos días.

La preocupación le vino cuando Kirill Khalyavin le dijo “esto en el momento que se declare maniobra militar, a mí me convocan. Entonces fue como 'vale, ya estamos saliendo'. En mi vida me hubiese imaginado que se llegase a tal decisión. O sea, de locos”.

Ha señalado que no tuvo miedo “por la integridad física porque, dentro de lo que cabe, Moscú era el lugar más seguro donde podíamos estar. No veías guerra en las calles. Sí que veías muchísima más seguridad en metros, en las calles y demás, pero ya de por sí Rusia es un lugar muy militarizado”.

“No publiques estas cosas”

Una vez llegaron a España, en el caso de Kirill Khalyavin, ha señalado que no dio entrevistas “porque su familia sigue ahí”. “Se han dado casos de llegar la policía a la puerta de casa de familiares tuyos, de rusos, que están viviendo fuera. Tengo una amiga que vive en Estados Unidos que publicó en redes sociales que no estaba de acuerdo y la fueron a buscar a casa. Su familia le dijo ‘fijate, han venido a buscarte a casa. Quizá, no publiques estas cosas porque nos puedes generar un problema. Es otro mundo del que no se está hablando y es muy complicado”.