Los patinadores españoles Sara Hurtado y Kirill Jalyavin ha decidido anunciar su retirada del patinaje artístico solo unos meses después de abandonar Rusia, país en el que entrenaban y del que salieron poco después de iniciarse la Guerra en Ucrania.

La pareja de danza, formada a principios de 2016 y con sede de entrenamiento en Moscú, cierra una trayectoria de éxito que les ha impulsado a competir entre los mejores del mundo en su modalidad.

Su mayor logro fue la medalla de plata lograda en la Rostelecom 2018, primera medalla para nuestro país en danza, pero Sara y Kirill tienen también el honor de haber representado a España en unos Juegos Olímpicos (PyeongChang 2018), dos Campeonatos del Mundo, cinco Campeonatos de Europa y seis ISU Grand Prix.

A nivel nacional, se han alzado con el oro en el Campeonato de España en dos ocasiones (2017 y 2019). Sara y Kirill han encandilado al público allá donde han ido con su estilo único y un carácter sobre el hielo que siempre será recordado.

En su cuenta particular, Sara arrancó su andadura sobre el hielo con Adrián Díaz, en una unión que duró desde 2008 hasta 2015 y que puso el punto de mira a esta disciplina en España.

Sara y Kirill han escrito una carta para "decir adiós a la alta competición y cerrar un ciclo vital que nos ha hecho llegar realmente lejos".

"Gracias a todos los que habéis estado ahí haciéndolo posible y también gracias a los que no. Porque esto es la vida, seas deportista o no, va de

aprender de la vida y crecer con cada experiencia que te encuentras, de lo bueno y de lo malo.

Nos vamos orgullosos de cómo hemos afrontado cada reto, de cómo nos hemos vaciado en cada entrenamiento y también muy satisfechos por todo lo que hemos conseguido por el camino. Esto aquí es el éxito para nosotros. Aunque no sigamos compitiendo, nuestro equipo permanece más fuerte que nunca. Cambian nuestros objetivos, pero seguimos construyendo activamente hacia otros proyectos sobre hielo.

No negamos que es una decisión dura, pero al igual que es importante saber cuándo empujar un poco más, también es importante reconocer cuándo parar y nuestro momento es ahora. Hemos hecho historia juntos y la idea es seguir haciéndolo de otra manera. No es

el fin, si no el comienzo de algo nuevo. Así que, os invitamos a coger la tristeza que se pueda generar de la retirada deportiva de un deportista y convertirla en celebración por todo lo que ha sido. Así es como nos sentimos, agradecidos por lo que ha sido e ilusionados por lo que está por llegar. Así que, una vez más, gracias a todos los que de una manera o de otra habéis hecho este viaje con nosotros. Nos vemos pronto sobre hielo", dice su carta de despedida.

La RFEDH quiere desearle a Sara y Kirill mucha suerte con sus próximos proyectos y agradecerle el trabajo hecho durante toda su carrera.

"Hoy despedimos la carrera deportiva de Sara Hurtado y Kirill Jalyavin, dos patinadores que han sido claves para la danza y para esta federación durante los últimos seis años. Ha sido muy emocionante acompañaros en este viaje y veros llegar a la élite con tal determinación y capacidad de superación ante cada nuevo reto. Os deseo lo mejor en vuestra nueva etapa; ¡muchas gracias por todo vuestro trabajo y por lo que habéis hecho por el patinaje!", señaló Frank González, presidente de la RFEDH.